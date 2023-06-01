CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK)'nun 4,5 saat süren toplantısı sona erdi. Toplantıda MYK üyelerinin tamamı istifalarını sundu.ANKARA (İGFA) - CHP Merkez Yönetim Kurulu, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı.

Parti genel merkezinde, 28 Mayıs'taki Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turunun ardından yapılan ilk MYK toplantısı, yaklaşık 5 saat sürdü.

Cumhurbaşkanı Seçimi'nin sonuçlarının değerlendirildiği toplantıda, CHP'nin yol haritası da ele alındı.

Tüm MYK üyeleri istifalarını sundu. MYK toplantısı ardından parti meclisinin toplanması ve 38’inci Olağan Kurultay takviminin netleşmesi bekleniyor.

Söz konusu kurultayın Ekim ya da Kasım ayında yapılması beklenirken, kulislere göre Kılıçdaroğlu'nun 2024 Mart'ındaki yerel seçime kadar partinin başında kalma eğiliminde olduğu gelen bilgiler arasında.