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Değişimcilerin kurultay zaferinden sonra bütün gözler Genel Merkezde ve TBMM grubunda yapılacak kilit personel değişimine çevrilmişti. En çok merak edilen değişim pozisyonu ise CHP’nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Özel Kalem Müdürü Şükran Kütükçü’nün yerine kimin geleceğiydi.

Kütükçü, ilk Maliye Bakanlığı'ndaki göreviyle başlayan süreçte sırasıyla Bağkur Genel Müdürü Özel Kalem Müdürü, SSK Genel Müdürü Özel Kalem Müdürü sonrasında CHP liderinin İstanbul Milletvekilliği sırasında danışmanı, CHP Grup Başkanvekilliği sırasında danışmanı, son olarak da 2010 yılından bu yana CHP Genel Başkan Özel Kalem Müdürlüğü ve Genel Başkan Danışmanı olarak görev yapıyordu.

TANIĞI VE HAFIZASI!

Bu görev için çeşitli isimler ileri sürülürken CHP Lideri Özel yakın çalışma arkadaşlarına sürpriz bir karar açıkladı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel bu kritik kararını arkadaşlarına mealen şöyle ifade etti: “Arkadaşlar bu kritik görev için kararımı verdim. Şükran hanımla çalışmaya devam edeceğiz, çünkü Şükran hanım görevinin gerektirdiği her türlü liyakat ve deneyime sahip ve devlet geleneğini yıllarca kamu görevlerinde sindirmiş bir arkadaşımız, ayrıca CHP’nin yakın tarihinin tanığı ve hafızası olması da bizim bu kararı almamızdaki en büyük etkendir..”

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in bu sürpriz kararı yakın çalışma arkadaşlarından olumlu tepki aldı.

Parti kurmayları bu kararı, "CHP’deki değişimin en önemli unsurlarından birisi olacaktır. Artık CHP’de liyakat dönemi başlamıştır.” şeklinde yorumladı.