CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere ve CHP Muğla Milletvekili Mürsel Alban, depremin ardından arama kurtarma ve yardım çalışmalarının depremzedelere ulaştırılamamasında sorumluluğu bulunan yetkililer hakkında Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı.

"İhmali olan herkes adalet önünde hesap verecek"

Adıyaman Adliyesi önünde çıkışında yapan Milletvekili Tutdere, “Deprem sonrasında Adıyaman’ı unutan, Adıyamanlının enkaz altında donarak vefatına sebep veren, ihmalleri ile Adıyaman’daki arama ve kurtarma çalışmalarının yeteri kadar zamanında başlamasına engel olan bütün kurumlar hakkında, Ulaştırma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve bütün kurumlar hakkında suç duyurusunda bulunduk” dedi.

Adıyaman Halkı Adına Tüm Yetkililer Hakkında Suç Duyurusunda Bulunduk

CHP Muğla Milletvekili Alban ise, “Depremde malı ve canını kaybedenlerin zamanında kurtarılamadığı için yaşamları sona eren yurttaşlarımız ile ilgilenemedikleri için, tüm kamu kurum ve kuruluşları ve ilgili bakanlıklar hakkında Adıyaman milletvekilimiz ile birlikte Adıyaman halkı adına, Türk milleti adına, tüm yetkililer hakkında suç duyurusunda bulunduk” diye konuştu.



Kaynak : PHA