Özgür Özel, Ümit Özdağ’a geçmiş olsun dedi, muhalefet içi tartışmalara dikkat çekti, Erdoğan’ın ekonomi yorumlarını eleştirdi

“Bu utanç son bulmuştur”

Özgür Özel, Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ’ın tahliyesiyle birlikte yaşanan sürece ilişkin, “Bir utanç son buldu. Beş aylık bir tutukluluk süreci Türkiye adına hicap vericiydi. Kendisini sağlıklı ve özgür görmüş olmaktan büyük memnuniyet duyuyorum” diyerek geçmiş olsun dileklerini iletti.

“Erdoğan'a yapılmayan muamele bugün muhalefete uygulanıyor”

Siyasi tutuklulara yönelik adalet çağrısında bulunan Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçmişte yargılandığı dönemleri hatırlatarak, “Kendisine yapılmayan muamele bugün bir belediye başkanına ve bir genel başkana yapılıyorsa burada ciddi bir sorun var. Türkiye bu çifte standardı kabul etmiyor” dedi.

“Muhalefetin sürtüşmesi hepimize zulmedenleri memnun eder”

CHP Lideri Özel, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu’nun TBMM Başkanvekili Tekin Bingöl hakkındaki açıklamalarıyla ilgili soruya da yanıt verdi. Meclis’te yaşanan olayın “talihsiz bir iletişim kazası” olduğunu belirten Özel, bu tür gerilimlerin muhalefeti zayıflatacağı uyarısında bulunarak şunları söyledi:

“Muhalefetin birbirine düşmesine böyle bir süreçte hakkı yoktur. Böyle sürtüşmeler sadece hepimize birden zulmeden kişiyi memnun eder. Cumhuriyet Halk Partisi, İYİ Parti ile iyi ilişkilerini sürdürecektir. Türkiye İttifakı söylemimizin arkasındayız.”

“Erdoğan’ın mazot hesabıyla övünmesi sağlıklı değil”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın asgari ücretle mazot alınabileceğine dair değerlendirmesine yanıt veren Özel, “23 yıldır ülkeyi yöneten biri, bu oranla kıvanç değil hicap duymalıdır” dedi. Türkiye’deki alım gücünün Avrupa ülkeleriyle kıyaslandığında çok düşük seviyelerde kaldığını belirten Özel, “Almanya’da asgari ücretle 1370 litre mazot alınıyor, Türkiye’de 445 litre. Erdoğan’ın bu tabloyla övünmesi sağlıklı bir bakış değil” diye konuştu.

“Zeytinlikler için direniyoruz, Meclis’in başına en kötü şey geldi: Varank”

TBMM komisyon görüşmelerinde zeytinlik alanların madencilik faaliyetlerine açılmasını öngören yasa teklifine karşı çıkan CHP, komisyonda yaşanan arbede sonrası da eleştirilerini sürdürdü. Özel, “Köylüler adına ve çevre duyarlılığımızla direniyoruz. Aynı teklif 3 yıl önce de gündeme gelmişti, geri çekilmişti. Bu toplumsal bir duyarlılıktır” dedi.

Komisyonda yer alan AK Parti Milletvekili Mustafa Varank’a da sert eleştiriler yönelten Özel, “Varank’ın Meclis’e gelişi bile bir sorun. Meclis’in başına gelebilecek en kötü şey gelmiş; Varank gelmiş” ifadelerini kullandı.

“Türkiye, barış vizyonunu daha yüksek sesle savunmalıdır”

Konuşmasında dış politikaya da değinen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İran-İsrail gerilimi ve bölgedeki gelişmelere dikkat çekerek şunları kaydetti:

“Kafkaslar’dan Doğu Akdeniz’e kadar olan bölgede barışı savunmak Türkiye’nin önceliği olmalıdır. PKK’nın fesih süreci sekteye uğramamalı, demokratik siyaset desteklenmelidir. Türkiye’yi güçlü kılacak olan iç barış ve ortak hedeflerde buluşmaktır.”

Kaynak : PHA