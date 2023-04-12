CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 6’lı masa liderleri liderlerini TBMM Başkanlık Divanı Üyesi ve CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, CHP Milletvekili Adayları Kenan Doğan, Ömer Turan, Songül Varki Yıldırım CHP Adıyaman İl Başkanı Mehmet Sırrı Burak Binzet, CHP Adıyaman Merkez İlçe Başkanı Hüseyin Buluş ve partililer karşıladı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 6’lı masa liderleri ile birlikte akşam saatlerinde Adıyaman’a geldi. Kılıçdaroğlu ve diğer liderler TPAO Ortaokulu Bahçesinde kurulu olan Saadet Partisi Aşevi Çadırında iftara katıldı. Depremzedeler ile birlikte iftar açan Kılıçdaroğlu, daha sonra çadırda bulunanlara hitap etti.

"Milletin sorunlarını çözmeye kararlıyız"

Kemal Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı olarak sadece milletin sorunlarını çözmeye odaklandıklarını belirterek, “Milletin sorunlarını çözmekte kararlıyız ve birlikte çözeceğiz. Birlikte ve beraber çözeceğiz kamplaşma olmadan, birbirimizi kucaklayarak, birbirimize sevgi ve saygı göstererek, kul hakkı yemeyerek, altını çiziyorum kul hakkı yemeyerek bu memlekete hizmet edeceğiz. Bunu söylerken şunu bilmenizi isterim. Belediye seçimlerinde CHP’li belediyeler için iftiralar attılar ama belediye başkanlarının seçildi, hiçbirisi kul hakkı yemedi. Bütçeleri düşmesine rağmen daha büyük yatırımlar yaptılar Fakirin fukaranın, garibin gurebanın yanında oldular. Herkese hizmet ettiler. Hiçbir ayrım yapmadılar. Beraberiz ve birlikteyiz. Bu ülkenin sorunlarını çözmeye kararlıyız. Ayrımcılık yok bizim kitabımızda. İnsan Allah'ın yarattığı en değerli varlıktır ve siyaseten biz bütün insanlara hizmet etmeyi bir onur ve bir gurur meselesi kabul ederiz. Yeter ki bu ülkede bu güzel vatanımıza hiçbir çocuk yatağa aç girmesin, her evde huzur olsun, her evde bereket olsun. Arzumuz budur” şeklinde konuştu.

"İktidarımızda hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek"

Türkiye’nin acı içerisinde olduğunu ve bunu bildiklerini anlatan Kılıçdaroğlu, “Vatandaşın parası, ‘kuru soğana yetmiyor’ dediğim zaman soğanla alay ettiler Geçmişte bizde de olurdu, yardım alanlar ‘makarnacı’ diye bir anlamda eleştirilir dalga geçilirdi. Bütün bunları aşarak açık ve net söylüyorum; Allah nasip eder, sizlerin oyuyla iktidara geldiğimizde hiçbir çocuğun yatağa aç girmediği güzel bir Türkiye'yi inşa edeceğiz” dedi.

Kendi eleştirilerini de yaptıklarını ve hataları olması durumunda helalleşmekten yana olduklarını dile getiren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

“Biz insan olarak birbirimize muhtacız. Birlikte olmalıyız kucaklaşmalıyız ve Türkiye'nin sorunlarını çözmeliyiz. Hakkın, hukukun ve adaletin olmasını istiyorsanız 14 Mayıs'ta sandığa gideceksiniz, haktan yana, hukuktan yana, adaletten yana oy kullanacaksınız. Bu işin çözümü budur. O nedenle söylüyorum; kul hakkı yiyenlere oy vermeyin. Kul hakkı yiyenlere oy vermek, kul hakkı yiyenlerle ortak olmak demektir. Bu kadar açık, bu kadar net söylüyorum. Çünkü biz Millet İttifakı olarak şu sözü verdik; her kuruşun hesabını bu millete vermek bizim boynumuzun borcudur. Sizden alınan her kuruş vergi olarak ödediğiniz her kuruşun hesabını size vermek bizim boynumuzun borcudur. Biz parayı yerinde harcayacağız ve hesabını vereceğiz. Millet için harcayacağız kendimiz için değil. Siyaset zenginleşme aracı değildir. Siyaset halka hizmet etme aracıdır Bu kadar açık, bu kadar net söylüyorum.”

"Afet konutlarını ücretsiz vereceğiz"

Deprem felaketinin ardından hükümetin ev yaptığını ve iki yılı ödemesiz 20 yıl taksitle parayı istediğini anlatan Kemal Kılıçdaroğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Biz Millet İttifakı olarak şunu söylüyor. Siz evinizi alırken belgede inşaat mühendisinden mimarına, fizik mühendisinden tutun herkesin imzası var. Siz sadece tapuya gittiniz, tek imza attınız. Siz devletin güvencesi altında, yönetmelikler çerçevesinde bu bina depreme dayanıklıdır diye size söz verdiler. Siz de gittiniz, devlete güvendiniz, dükkanı aldınız, daireyi aldınız. Şimdi size ‘gelin helalleşelim’ diyorlar. Biz öyle yapmayacağız, evinizi, dükkanınız, ahırınızı yapacağız. Sizden beş kuruş dahi almayacağız, bir kuruş dahi almayacağız. Anahtarı teslim ederken ‘gelin şimdi helalleşelim’ diyeceğiz. Bizim helalleşmemiz böyle olacak. Bölgenin dramını biliyoruz. Yaşanan bütün sıkıntıları biliyoruz. Bunların tamamını çözeceğiz. Hiç kimse unutmasın. ”

Ramazan ayının manevi duyguların zenginleştiği bir ay olduğunu vurgulayan Kılıçdaroğlu, “Bu ayın hepimiz için, Türkiye için, bütün İslam dünyası için hayırlı olmasını dileriz. Acıların olmadığı, herkesin güler yüzle yaşadığı, sokaklarında, caddelerinde helalleştiği kucaklaştığı güzel bir Türkiye'yi özlüyoruz ve inşa edeceğiz. Bugün, bunun, bunu yapacak olan ittifakın adı, Millet İttifakı. Bunu unutmayın. Bu çerçevede hepimiz yolumuza devam edeceğiz. 14 Mayıs’ta sandığa gidemiyorum demeyeceksiniz komşunuzu ikna edeceksiniz, beraber gideceksiniz. Türkiye hepimizin Türkiye'si ve bu Türkiye bu kadar yoksulluğu çekmeye tahammül edemiyor. Her evde bereket, her evde gelir, her evde güvence her evde huzur olacak. Her evde huzur olacak ki Türkiye'de de huzur olacak, sokakta da huzur olacak. Siyaset dediğim gibi zenginleşme aracı değildir. Bunları yaparken söylüyorlar, ‘parayı nereden bulacaksın?’ diye. Söyledim yine söylüyorum Hazineden çalınan 418 milyar doları getireceğim ve bu milletin cebine koyacağım. Kimse endişe etmesin. Son kuruşuna kadar alıp getireceğiz. Fizan'a götürseler o paraların bir kısmını değil, tamamını getireceğiz. Bu millet zenginleşecek, bu ülke zenginleşecek. Dolayısıyla çalanın yanına bırakmayacağız. Hepimiz Millet İttifakı liderlerinin ortak özelliği o. Çalanın yanına bırakmayacağız.”

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu daha sonra Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan iş insanlarıyla bir araya gelerek kentten ayrıldı.



Kaynak : PHA