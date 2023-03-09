TBMM Başkanlık Divanı Üyesi ve CHP Adıyaman Milletvekili Av. Abdurrahman Tutdere’nin öncülüğünde Adıyaman’da ziyaret ve incelemelerde bulunan CHP Hukuk Komisyonu Üyesi Milletvekilleri depremde sırasında ve sonrasında yaşanan eksiklik ve ihmaller sonucunda hayatını kaybeden vatandaşların hukuki süreçleri takip ederek yazdıkları raporları kamuoyuyla paylaşacaklar.

"Mağdur vatandaşlarımızın hakkını, hukukunu korumak için üzerimize düşeni yapacağız"

Mağdur vatandaşların hakkını ve hukukunu korumak için CHP olarak üzerlerine düşeni yapacaklarını vurgulayan TBMM Başkanlık Divanı Üyesi ve CHP Adıyaman Milletvekili Av. Abdurrahman Tutdere, “Cumhuriyet Halk Partisi olarak depremin ilk anından itibaren 10 milletvekilimizle birlikte Adıyamanlıların yaralarını sarmak için yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Belediyelerimizde Adıyaman’da inşa edecekleri konteyner kentlerle hemşirelerimizin barınma sorununu çözmeye katkı sağlıyorlar. İşin hukuksal sürecini takip etmek için Cumhuriyet Halk Partisi Hukuk Komisyonu Üyesi hukukçu milletvekillerimiz Adıyaman'daki mağdur vatandaşlarımızın hakkını, hukukunu korumak ve hakların adalet boyutuyla da korunması için Adıyaman’a geldiler. Vatandaşlarımızın haklarının korunması için CHP olarak üzerimize düşen her şeyi yapacağız.” dedi.

"Ucu nereye dokunursa dokunsun sorumlular adalet önünde hesap verecek"

CHP Hukuk Komisyonu Üyeleri adına konuşan İstanbul Milletvekili ve Adalet Komisyonu Üyesi Zeynel Emre, “Bizim açımızdan bundan sonraki en önemli noktalardan biri böylesi bir olayda bu kadar can kaybının yaşanmasına sebebiyet verenlerin, ihmali olanların, geç müdahale edenlerin yargı önünde hiçbir ayrımcılığa uğramadan objektif bir şekilde adalet terazisine çıkmaları ve gereken cezayı almaları. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak depreme maruz kalmış 11 ilde bu çalışmayı yapıyoruz. Bütün dosyaları titizlikle takip edeceğiz, kimsenin yaptığı yanına kar kalmayacak. Şunun altını çizerek ifade edelim, ucu nereye dokunursa dokunsun, hangi partiye mensup olursa olsun sorumlular adalet önünde hesap verecek. Bu bizim yaşamını kaybeden vatandaşlarımıza ve onların ailelerine en büyük sorumluluklarımızdan birisi. Biz titiz bir şekilde hepsini takip edeceğiz. Adıyaman'ı da bu titizlikle takip edeceğimizin bilinmesini isteriz.” ifadelerini kullandı.



Kaynak : PHA