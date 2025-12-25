Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhuriyetimizin ikinci Genel Başkanı ve ikinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'yü vefatının 52'nci yıl dönümünde saygı ve minnetle andı. Özel, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Cumhuriyetin kurucu kadrolarına duyduğu bağlılığı ve bu değerleri rehber alarak mücadele etmeye devam ettiklerini vurguladı.

Özgür Özel mesajında, 'Cumhuriyetimizin tapusu Lozan'ın kahramanı, ikinci Genel Başkanımız, ikinci Cumhurbaşkanımız İsmet İnönü'yü vefatının 52'nci yıl dönümünde saygı ve minnetle anıyorum' ifadelerini kullandı. Özel, ayrıca, 'Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, İsmet Paşa ve Cumhuriyetimizin kurucu kadrolarını rehber alarak mücadele etmeye devam ediyor' diyerek Cumhuriyet değerlerine bağlılık mesajı verdi.

Genel Başkan mesajını, 'Ruhu şad olsun' sözleriyle tamamlayarak, İsmet İnönü'nün Türkiye Cumhuriyeti tarihindeki önemine ve örnek liderliğine dikkat çekti.

Bu anma, CHP Genel Başkanı Özgür Özel tarafından yapılan açıklamayla, Cumhuriyetin kurucu kadrolarına duyulan saygının ve onların ideallerine bağlılığın bir kez daha kamuoyuna yansıtılması niteliği taşıdı.

Kaynak : PERRE