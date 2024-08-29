Mesajında, 30 Ağustos 1922’nin Türk milletinin özgürlük ve bağımsızlık mücadelesinin simgesi olan Büyük Taarruz'un zaferle sonuçlandığı bir gün olduğunu belirtti.

Buluş, mesajında şu ifadelere yer verdi: "Bugün, Türk milletinin şanlı tarihinin en önemli dönüm noktalarından biri olan 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı coşku ve gurur içinde kutlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu büyük zaferin mimarları, Türk milletinin umudu ve gururu olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve onun yanında savaşan kahraman askerlerimizdir. Atatürk’ün üstün liderliği ve vizyonu, milletimizin azim ve kararlılığını birleştirerek bağımsızlık yolunda büyük bir adım atılmasını sağlamıştır. Ancak bu zafer, sadece Atatürk’ün önderliğinde değil, aynı zamanda cephelerdeki kahraman askerlerimizin fedakarlığı ve cesaretiyle kazanılmıştır."

Buluş, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını ve zaferin kazanılmasında emeği geçen tüm askerleri rahmet, minnet ve şükranla andığını belirterek, "Milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı içten dileklerimle kutluyorum," dedi.

Mesajının sonunda, "Atatürk’ün ideallerini yaşatmaya ve ülkemizi daha aydınlık yarınlara taşımaya olan inancımızı, bu özel günde bir kez daha yineleyerek, tüm vatandaşlarımızın Zafer Bayramı’nı en derin duygularla kutluyor, aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi saygı ve minnetle yâd ediyoruz," ifadelerine yer verdi.

Kaynak : PHA