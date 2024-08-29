Törene, Adıyaman Vali Vekili Ali Erdoğan, İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Hikmet Uz ve İl Emniyet Müdürü Ali Haluk Karakuş’un yanı sıra terfi eden personelin aileleri de yer aldı.

Vali Vekili Ali Erdoğan, törende yaptığı konuşmada, terfi eden jandarma personeline yeni rütbelerinin hayırlı olmasını dileyerek görevlerinde başarılar temennisinde bulundu. Ali Erdoğan, Adıyaman’ın güvenliğini sağlamak için özveriyle çalışan jandarma personelinin bu terfilerin, moral ve motivasyonlarını artıracağını vurguladı.

Tören, terfi eden personelin rütbelerini takması ve aileleriyle birlikte anı fotoğrafları çektirmesiyle sona erdi.

Kaynak : PHA