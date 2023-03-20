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CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, CHP Grubu’nun Kapalı Toplantısının Ardından TBMM’de Açıklama Yapıyor – CANLI https://t.co/HP0niEdcY6 — ANKA Haber Ajansı (@ankahabera) March 20, 2023

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CHP Grubu'nun CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu oybirliği ile partinin 13. Cumhurbaşkanı adayı olarak belirlediği kararını duyuaran Özkoç, "22 Mart Çarşamba günü YSK'ya başvurumuzu yapacağız" dedi.

Kapalı grup toplantısında bir araya gelen partililer toplantı sonrasında alınan kararı kamuoyuna CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç açıkladı.

CHP TBMM Grubu, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olarak ilan ettiği Genel Başkanları Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı olarak gösterilmesine ilişkin grup kararı aldı. ANKARA (İGFA) - CHP'nin adayı resmen Kemal Kılıçdaroğlu oldu.

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