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Çelikhan ilçesinde bulunan 1.450 rakımlı Çat Barajı'nda yılın 12 ayında "kafes balıkçılığı" yapılırken suyunun soğuk olmasından dolayı üreticiler tarafından tercih edilen Çat Barajı'nda 14 işletme üretim gerçekleştirirken, gelen yatırımcıların kurduğu kafeslerde üretilen alabalıklar belirli boyuta ulaştıktan sonra Karadeniz'e götürülerek, burada bir süre daha beslenip büyümeleri sağlanıyor. Büyüyen balıklar "Türk Somonu" olarak başta Çin, Japonya ve Rusya'ya ve Avrupa ülkelerine ihraç ediliyor.

'Kafes Balıkçılığı'nın yapıldığı Çat Barajında incelemede bulunan Çelikhan Kaymakamı Ali Cemal Altınöz, İl Tarım ve Orman Müdürü Nurettin Kıyas'a İlçe Tarım ve Orman Müdürü Hüseyin Akın ve üretim yapanlar katıldı.

Ziyaret sonrası değerlendirmede bulunan Tarım ve Orman İl Müdürü Nurettin Kıyas,"Bu baraj gölündeki tesislerin yıllık balık üretim kapasitesinin 3.000 ton olduğuna işaret ederek, “Buradaki 14 adet tesisimizde alabalık yetiştiriciliği yapılmaktadır. Geçen yıl 1.000 ton alabalık yetiştiriciliği yapıldı. Buradan Karadeniz'e götürülen balıklar orada “Türk Somonu" olarak yetiştirilip oralardan da Çin, Japonya, Rusya gibi ülkelere ve Avrupa ülkelerine ihraç edilmektedir. Bu baraj gölünün suyunun yazın da soğuk olması nedeniyle yazın alabalık yetiştiriciliğine uygun. Bu nedenle yetiştiricilerimiz yazın burayı tercih etmektedir" dedi.



Kaynak : PHA