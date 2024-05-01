Bazı ilçe belediyelerinde çalışan gazetecilere açıkça mobing uygulandığını söyleyen Başkan Mehmet Canbek yazılı bir mesaj yayımladı.

Canbek mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Kimi çöpe, kimi farklı yerlere veriliyor. Bu uygulama yanlıştır, haksızlıktır ve hissidir. Burada Bütün belediye Başkanlarına çağrımdır, uyarımdır: Adaletli, Adil ve dürüstçe hareket edin, hiçbir belediyeyi şimdilik hedef almak istemiyoruz. Ama arkadaşlarımızın da gururu, kişiliklerinin incinmesine asla müsaade etmeyiz. Bu böyle bilinmelidir. Yapılan yanlışlarda mutlaka dönülmelidir, özelikle bugün kutladığımız ‘1 Mayıs Emekçi ve Dayanışma’ günün böyle durumların yaşanması oldukça üzücüdür. Belediye Başkanları, meslektaşlarımızla çalışmak zorunda değiller. Kendi ekiplerini kurmaları tabii haklarıdır ancak gazeteciyi çöpe, hayvan barınağına ve temizliğe göndermeleri de ahlakı ve vicdanı değildir. Kazanan belediye başkanları liyakati önemsemelidir. Belediye bünyesinde çalışan gazetecilerin birey emekçi olduklarını unutmasınlar. Yer değişimi olabilir, bunu hepimiz hoş karşılarız, mobing uygulamak doğru değildir. Belediye başkanları şunu unutmasınlar oturdukları makamlar, kendilerinin veya babalarının şirketi değildir. Onlar orada koordinatörler, bugün varlar, yarın yoklar.”

Kaynak : PHA