Devre arası transfer çalışmaları kapsamında kadrosunu genç ve potansiyelli isimlerle güçlendirmeyi hedefleyen Galatasaray, Almanya Bundesliga ekiplerinden Borussia Mönchengladbach forması giyen Can Armando Güner'i gündemine aldı.

Sarı-kırmızılıların, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan ve 7 Ocak 2026'da 18 yaşına girecek Can Armando Güner için bu tarihten sonra resmî temaslara başlamayı planladığı öğrenildi. Genç oyuncu için yaklaşık 200 bin avro civarında yetiştirme bedeli söz konusu.

Can Armando Güner'in Mönchengladbach ile yeni sözleşme imzalamaya sıcak bakmadığı, Alman kulübünün de devre arasında cüzi bir bonservis bedeli karşılığında transfere olumlu yaklaştığı belirtildi.

İstanbul'a Geldi, Tesisleri Gezdi

Genç futbolcu, Galatasaray'ın Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'ni ziyaret ederek kulüp imkânlarını yerinde inceledi. Sarı-kırmızılıların ilgisinden memnun olduğu ifade edilen Can Armando'nın, gelişimini ön planda tutan bir projeye sıcak baktığı aktarıldı. Eski futbolcu ve eğitimci olan babası Adalet Güner'in de bu doğrultuda Galatasaray seçeneğine olumlu yaklaştığı kaydedildi.

Galatasaray'ın yanı sıra Atletico Madrid başta olmak üzere bazı Avrupa kulüplerinin de genç oyuncuyla ilgilendiği bildirildi.

Üç Pasaport, Yerli Statüsü

7 Ocak 2008'de Almanya'nın Krefeld kentinde dünyaya gelen Can Armando Güner; Türk baba ve Arjantinli anneye sahip olması nedeniyle Türkiye, Almanya ve Arjantin pasaportlarına sahip. Milli takım tercihini henüz yapmayan genç futbolcu, Süper Lig'e transfer olması halinde yerli statüsünde oynayabilecek.

Performansı

Borussia Mönchengladbach U19 takımında 17 maçta 6 gol ve 4 asist üreten Can Armando, Almanya U16 ve U17 milli takımlarında 14 maçta 5 gol, 1 asistlik performans sergiledi. Genç oyuncu, Kasım ayında ise Arjantin U17 Milli Takımı formasıyla U17 Dünya Kupası'nda görev aldı.

