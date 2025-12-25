Esnaf, sanatkârlar ve perakende sektör temsilcileri, zincir marketlerin pazar günü kapalı olması yönünde mutabakata vardı. Türkiye Perakendeciler Federasyonu (TPF) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Düzgün, düzenlemenin hayata geçirilmesi için son sözün Ticaret Bakanlığı'na ait olduğunu belirterek, 'Bu düzenlemenin önünde hiçbir engel yoktur. Nihai adımın atılmasını bekliyoruz' ifadelerini kullandı.

TPF'nin, Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) işbirliğiyle düzenlediği 'Aileyle Pazar: Birlikte Tatil, Güçlü Toplum' başlıklı çalıştayda kamu, akademi, medya ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri bir araya geldi. Çalıştayda, Avrupa ülkelerinin çoğunda uygulanan pazar günü zincir marketlerin kapalı olması modelinin Türkiye'de de hayata geçirilmesi konusunda ortak görüş oluştu.

Çalıştayda konuşan TPF Başkanı Düzgün, güçlü aile yapısı ve nitelikli istihdam için pazar günü tatilinin önemine işaret ederek, 'Bu mesele aileyi koruma, çalışanı elde tutma, mesleği yeniden cazip hale getirme ve sürdürülebilir, nitelikli istihdamı inşa etme meselesidir. Bu karar yalnızca sektörün değil, toplumun ortak beklentisidir' ifadelerine yer verdi.

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran da zincir marketlerde pazar mesailerinin çalışanların aileleriyle aynı gün dinlenme ve birlikte vakit geçirme imkânını ortadan kaldırdığını belirtti. Perakende sektörünün geniş bir ekosistemi kapsadığına dikkati çeken Baran, 'Çalışanların sosyal hayatını koruyan bir çalışma düzeni uzun vadede verimliliği artıracak, aileyi, toplumu ve ekonomiyi daha sağlam temellere oturtacaktır. Konunun çok boyutlu olduğu unutulmamalı; rekabet gücü, ekonomik dengeler, tüketici beklentileri ve işletmelerin sürdürülebilirliği birlikte ele alınmalıdır.' değerlendirmesinde bulundu.

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken ise söz konusu düzenlemenin küçük esnafı koruyacağını, çalışanların iş gücüne katılımını güçlendireceğini ve toplumsal huzura katkı sağlayacağını ifade etti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Zafer Tarıkdaroğlu'nun da katıldığı program kapsamında 'Aile Kurumu ve Hukuki Perspektif', 'Çalışan Psikolojisi ve İstihdam Sürekliliği', 'Ekonomik Sürdürülebilirlik ve Sosyal Denge' ile 'Pazar Tatilinin Ekonomik Rasyoneli' başlıklı oturumlar gerçekleştirildi.

