Besni'de Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Bireylere Yönelik II. Ulusal Eylem Planı, Roman Vatandaşlara Yönelik Strateji Belgesi (2023-2030) ve Çınarlara Vefa Projesi kapsamındaki çalışmalar, Besni Kaymakamı Dr. Ahmet Oğuz Aslan başkanlığında toplantı gerçekleştirildi.

Gerçekleştirilen toplantıda, eylem planı doğrultusunda, Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Bireylere Yönelik II. Ulusal Eylem Planı, Roman Vatandaşlara Yönelik Strateji Belgesi (2023-2030) ve Çınarlara Vefa Projesi kapsamındaki yıl boyunca yapılan çalışmalar ele alındı.

Ayrıca yeni yılda yapılacak çalışmalar ile ilgili planlama yapıldı.

Kaynak : PERRE