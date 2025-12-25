Adıyaman'ın Kahta ilçesinde köy ve merkezde bulunan orta ve ağır hasarlı binaların yıkım sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunmak üzere; Kaymakam Muhammed Üsame Soysal başkanlığında bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

İlçe protokolü ve ilgili kurum amirlerinin de katılım sağladığı Kaymakamlık Toplantı Salonu'nda toplantı gerçekleştirilen toplantıda, yıkım sürecinin mevzuat hükümleri çerçevesinde, kurumlar arası koordinasyon ve planlama esasları doğrultusunda yürütülmesine yönelik hususlar ele alınarak sürecin etkin şekilde sürdürülmesi konusunda değerlendirmelerde bulunuldu.

Kaynak : PERRE