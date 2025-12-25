Asrın felaketinden etkilenen Adıyaman'da, çocukların geleceğine umut olmak amacıyla 'Çocuklar Gülsün Diye Derneği' tarafından Menderes Ortaokulu bahçesinde yaptırılan 2 derslikli anaokulunun açılışı bugün gerçekleştirilen törenle yapıldı.

Açılış programına, Adıyaman Valisi Osman Varol, Milletvekili Mustafa Alkayış, Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Çocuklar Gülsün Diye Derneği Başkanı, değerli sanatçı Gülben Ergen ile çok sayıda davetli katıldı.

Açılışta konuşan Vali Osman Varol, çocukların umudunun her şeyden kıymetli olduğunu vurgulayarak şunları söyledi:

'Depremin yaralarını sarmanın yolu, çocuklarımızın gözlerindeki umudu diri tutmaktan geçiyor. Bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz bu anaokulu yalnızca bir bina değil; geleceğe olan inancımızın ve çocuklarımıza verdiğimiz değerin en güzel göstergesidir. Bugün açılışı yapılan anaokulunun ilimize kazandırılan üçüncü anaokulu olduğunu belirten Valimiz, bu anlamlı eğitim yuvalarının çocuklarımızla buluşmasına vesile olan Çocuklar Gülsün Diye Derneği Başkanı, kıymetli sanatçımız Gülben Ergen ve değerli çalışma arkadaşlarına teşekkür ediyorum 'dedi.

Açılış, halk oyunları ekibi ve minik öğrencilerin sergilediği gösterilerle renkli anlara sahne olurken, program kapsamında Vali Dr. Osman Varol, eğitime verdikleri değerli katkılardan dolayı Dernek Başkanı Sanatçı Gülben Ergen'e plaket verdi.

