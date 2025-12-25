Adıyaman Ağaç işleri ve mobilyacılar esnafı yıllardır bir türlü tamamlanamayan yoldan dolayı yaşadıkları mağduriyetle gündemdeydi. Bu süreçte ne yetkililerden, ne de Esnaf Odası Başkanlığı'ndan somut bir sonuç alamadıklarını belirten esnaf, mağduriyet yaşanmasına neden olan yolun tamamlanmasından duydukları memnuniyeti dile getirerek Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'ye teşekkür etti.

Ağaç İşleri Esnaf Odası Başkan Adayı Erkan Çimenden, site yolunun tamamlanmasının ardından duydukları memnuniyeti dile getirdiği açıklamasında şunları söyledi:

'Yıllardır talep ettiğimiz, ancak bir türlü hayata geçirilemeyen yol çalışmamız, nihayet sizinle birlikte hizmete açıldı. Esnafımızın sesini, aradaki takipsizlik ve iletişime kapalı anlayışa rağmen gerçekten duyan; taleplerimizi önemseyen ve bu hayalimizi eserine dönüştüren Adıyaman Belediye Başkanı Sayın Abdurrahman Tutdere'ye tüm kalbimizle teşekkür ediyoruz. Emeğinize, vizyonunuza ve şehrimize kattığınız her değere minnettarız.'

Kaynak : PERRE