Türkiye Cumhuriyeti Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, kadın, genç ve mesleki yeterlilik belgesi sahiplerinin istihdam edilmesine yönelik destek programının kapsamını ve süresini duyurdu. Bakanlık açıklamasına göre, işverenlerin belirli koşullara uygun olarak istihdam ettiği sigortalı çalışanlar için aylık SGK İşveren Prim Desteği güncellenmiş ve uygulanmaya devam edecek.

Ek İstihdama Yönelik Destek Miktarı

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, ek istihdam sağlayan işverenlere 7.184 lira ile 64.656 lira arasında destek verilebileceği belirtildi. Bu destek, istihdama katkı sağlayan işverenlerin mali yükünü azaltmayı ve daha fazla çalışanın istihdam edilmesini teşvik etmeyi hedefliyor.

Uygulama Süresi Uzatıldı

Resmî Gazete'de yayımlanan karara göre, Cumhurbaşkanı'nın imzasıyla uygulamanın süresi 31 Aralık 2026 tarihine kadar uzatıldı. Bu uzatma, kadın, genç ve mesleki yeterlilik belgesi sahiplerinin istihdamını teşvik eden programın daha uzun süreli ve sürdürülebilir bir şekilde yürütülmesini sağlayacak.

Bakanlıktan Açıklama

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, yaptığı açıklamada, programın temel amacının işverenlerin ek istihdam sağlaması ve nitelikli iş gücünün artırılması olduğunu vurguladı. Bakan, destek programının işverenler için cazip hale getirilmesiyle hem kadınların hem de gençlerin iş gücüne katılımının artırılacağını belirtti.

Bakan ayrıca, mesleki yeterlilik belgesi sahiplerinin istihdam edilmesinin, iş gücünün niteliğini yükseltmeye ve Türkiye'nin ekonomik kalkınmasına katkı sağlamaya yönelik önemli bir adım olduğunu ifade etti.

Bu destek mekanizması, işverenleri teşvik ederek hem istihdamı artırmayı hem de iş gücünün niteliklerini geliştirmeyi hedefliyor. Bakanlık, program kapsamında sağlanan desteklerin, ülke genelinde kadın ve gençlerin iş hayatına katılımını artırarak ekonomik ve sosyal fayda yaratmasını öngörüyor.

Kaynak : PERRE