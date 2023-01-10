Ulum uygulama ile ilgili olarak, "Yaşadığım bir olay beni etkiledi ve bu uygulamayı başlattık, askıda çorap insanlar tarafından memnuniyetle karşılanıyor"dedi.

"Hijyenin önemini belirtmek için askıda çorap uygulamasını başlattık"

Ulum, askıda çorap uygulamasıyla ilgili yaptığı konuşmasında,"Temizlik İmandandır” hadisinden hareketle camilerde dikkatimi çeken bir konu idi cemaat namaz kılmaya geldiği zaman çorabı yırtılmış ve bu yırtık gözükmesin diye iki parmak arasına sıkıştırarak yırtığı kapatmaya çalışıyordu. Bende bu durumdan etkilenerek İstanbul’da faaliyet gösteren Alphin Çorap firmasına bir mail göndererek durumu arz ettik. Firma yetkilileri bu çağrımıza kulak vererek 5000 adet Erkek, Kadın ve çocuk çorabından oluşan 9 koli çorabı gönderdiler. Çorabı yırtık veya kirli olanlar için uygulanmaya başlanan askıda çorap uygulaması memnuniyetle karşılanıyor. Musalla Camii Din Görevlisi Ali Canlı hoca, "Camiye kimisi çorapsız, kimisi kokan çorap ile geliyor. Bu nedenle askıda çorap projesi uygulaması çok yerinde bir çalışma olmuş dedi. Vatandaş dışarıdan camiye geldiği zaman, ya çorabının olmadığını veya yırtık olduğunu fark ediyor. Camiye girmişken geri dönmesi zor olduğu için böyle durumda olan kardeşimiz askıda olan yeni çorabı alıp giyebilecektir" ifadelerini kullandı.

Hijyenin önemine dikkat çekmek amacıyla bu projeyi hayata geçirdiklerini vurgulayan Ulum,"Alphin çorap sponsorluğunda Adıyaman merkezde belirlediğimiz 20 camimize hediye paketi şeklinde takdim ederek cemaatimizin kullanımına sunduk. Din görevlisi kardeşlerimizde camide tespit ettikleri cemaatine bu bizim camimizin hediyesidir diyerek takdim edeceklerdir" şeklinde konuştu.

Cami cemaatinden Talip Kurt ise, bu uygulamadan memnun olduklarını söylerken Ramazan Şerif Ulum da, "Kimi insanın ayağında mantar oluyor. Çorapsız camiye gelince, o mantar başkalarına da bulaşabilir. Ayrıca, ayağı kokanlar oluyor. Böyle durumları olan temiz çorabı giyerek namaz kılarlarsa, hem kendileri hem de cemaat rahat eder" dedi.

Ulum, "Öncelikle bu projemize gönülden destek veren Alphin çorap ailesine ve camilerimizin din görevlilerine canı gönülden teşekkür ediyorum diyerek sözlerini tamamlayarak bu projemizin devam etmesi için camilerimize hayırseverlerimizin çorap konusunda destek olmasını istiyorum" şeklinde görüştü.

