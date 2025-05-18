Yeni Yönetim Kurulu Belirlendi: “Doyduğumuz Yerden Doğduğumuz Yere Desteğe Devam”

Genel kurul sonrası yapılan açıklamada, bugüne kadar ÇADAP’a destek veren tüm üyelere teşekkür edilirken, yeni yönetim kuruluna başarılar dilendi. Dernek Başkanı Aziz Binzet, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Kurulduğumuz günden bu yana Yönetim’de olarak ya da olmayarak ÇADAP’a destek veren herkese gönülden teşekkür ediyoruz. Yeni seçilen Yönetim Kurulu’na başarılar diliyoruz. ‘Doyduğumuz yerden doğduğumuz yere’ desteğe devam edeceğiz.”

“Yeni Yönetim Kurulu Asil Üyeleri”

Agop Evingülü

Asiye Yıldız

Aziz Binzet

Bora Önder

Işık Deniz

Mehmet Çavuş

Mehmet Şimşek

Murat Sever

Özgür Deniz

Saniye Doğan

Zeynep Odabaş

“Yedek Üyeler”

Erdoğan Yapık

Halit Aslan

Hasan Cömert

Hüseyin Öğüt

İlayda Sümer

Kamber Göksu

Mehmet Taylan Bayıllı

Melek Altuğ

Meliha Tankılıç

Müge Doğunç

Rita Değirmenci

Kültürel Değerleri Yaşatma Vurgusu

Dernek yönetimi, yeni dönemde Adıyamanlılar arasındaki kültürel bağları güçlendirmeye, genç nesillere kent kimliğini aktarmaya ve dayanışma projeleri geliştirmeye devam edeceklerini belirtti. Sosyal sorumluluk çalışmalarına ve hemşehri bilincine dayalı etkinliklerin artırılması hedefleniyor.

Kaynak : PHA