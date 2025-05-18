Yeni Yönetim Kurulu Belirlendi: “Doyduğumuz Yerden Doğduğumuz Yere Desteğe Devam”
Genel kurul sonrası yapılan açıklamada, bugüne kadar ÇADAP’a destek veren tüm üyelere teşekkür edilirken, yeni yönetim kuruluna başarılar dilendi. Dernek Başkanı Aziz Binzet, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
“Kurulduğumuz günden bu yana Yönetim’de olarak ya da olmayarak ÇADAP’a destek veren herkese gönülden teşekkür ediyoruz. Yeni seçilen Yönetim Kurulu’na başarılar diliyoruz. ‘Doyduğumuz yerden doğduğumuz yere’ desteğe devam edeceğiz.”
“Yeni Yönetim Kurulu Asil Üyeleri”
Agop Evingülü
Asiye Yıldız
Aziz Binzet
Bora Önder
Işık Deniz
Mehmet Çavuş
Mehmet Şimşek
Murat Sever
Özgür Deniz
Saniye Doğan
Zeynep Odabaş
“Yedek Üyeler”
Erdoğan Yapık
Halit Aslan
Hasan Cömert
Hüseyin Öğüt
İlayda Sümer
Kamber Göksu
Mehmet Taylan Bayıllı
Melek Altuğ
Meliha Tankılıç
Müge Doğunç
Rita Değirmenci
Kültürel Değerleri Yaşatma Vurgusu
Dernek yönetimi, yeni dönemde Adıyamanlılar arasındaki kültürel bağları güçlendirmeye, genç nesillere kent kimliğini aktarmaya ve dayanışma projeleri geliştirmeye devam edeceklerini belirtti. Sosyal sorumluluk çalışmalarına ve hemşehri bilincine dayalı etkinliklerin artırılması hedefleniyor.
Kaynak : PHA