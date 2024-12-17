Adıyaman- Çelikhan karayolunun Recep mevkide hava sıcaklığının eksiye düşmesiyle buz oluştu. Yolda ilerlemekte güçlük çeken araç sürücülerin ihbarıyla bölgeye AFAD ekipleri sevk edildi. Buzlanma nedeniyle 14 Kişinin araçlarda mahsur kaldığı 10 araç AFAD ekipleri tarafından araçlar kurtarıldı. Hava sıcaklığının eksi dereceye düştüğü ve trafiğe kapanan yolda Adıyaman AFAD Müdürü Tuncer Şeyda'nın da eşlik ettiği AFAD ekipleri tarafından mahsur kalanlara battaniye ve kumanya dağıtılırken, araçların kurtarılmasıyla yolda temizleme çalışması yapılarak tekrardan trafiğe açıldı. Mahsur kalan vatandaşlar ise AFAD ekiplerine teşekkür etti.

Kaynak : PHA