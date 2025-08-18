Bunlar da ilginizi çekebilir

Etkinlik, birlik ve beraberlik ruhunu pekiştirirken, Adıyamanlı ailelerin yaşadığı zor günlerin unutulmadığı mesajını taşıdı.

Nilüfer Karaman Mahallesi’ndeki aileler, gönül coğrafyamızın kadim şehri Adıyaman’daki depremzedelere destek olmak amacıyla duygusal mektuplar kaleme aldı.

Bursa Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, 2025 Aile Yılı etkinlikleri kapsamında Nilüfer Sosyal Hizmet Merkezi’nin organizesiyle anlamlı bir etkinliğe imza attı. Nilüfer Karaman Mahallesi’nde yaşayan aileler, depremden etkilenen Adıyamanlı ailelere mektuplar yazarak dayanışma mesajı gönderdi. BURSA (İGFA) - “Bursa’dan Adıyaman’a Mektup Var” etkinliği, “Ailemiz Geleceğimiz” temasıyla düzenlendi.

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.adiyamanlilar.net dışındaki bir siteye yönlendiriyor.