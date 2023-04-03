Milletvekili A. Adayı Gelir, çok zengin topraklara sahip Adıyaman’ın yıllarca yapılan ihmaller ile hayati öneme sahip tarımda istenilen seviyeye hiçbir zaman kavuşmadığını, yeni gelen her tarım bakanın her zaman sil baştan politikaları ile üreticinin tarımı bırakmak zorunda bırakıldığını söyledi.
Gelir, Adıyaman’ın tarım bölgesi olduğunu, tütüne kota getirilmeden önce üreticilerin maddi olarak çok iyi durumda olduklarını, fakat tütüne getirilen kota, akabinde iyi araştırılmadan, saha  çalışması yapılmadan getirilen alternatif ürünler ile kısa  süreli iyileşmeden sonra bölgedeki üreticilerin tekrar entübe duruma düştüklerinin altını çizerek, kendi çalışması ve bu konuda bilgi ve tecrübeye sahip söz hakkı olanlar ile yaptıkları sayısız tarıma dayalı projeler ile tarım alanında  üreticilerin tekrar hayata döndürülmesinin imkansız  olmadığını kaydetti.
Gelir, Adıyaman’ın en verimli topraklarını barajlar altında bırakmak zorunda bırakıldıklarını, hala uzun yıllardan beri dilendirilen barajların hayata geçirilmediğini, kuru tarıma mahkum edilen çiftçilerin mazot, gübre ve ilaç girdilerin çok yüksek olmasından dolayı getirinin giderleri karşılayamadığını, çok sayıda çiftçinin topraklarını işleyemediklerini ve alternatif geçici işler yaptıklarını, hatta küçümsenmeyecek bir çiftçi  kesimin çiftçiliği bırakarak tekstil atölyelerinde işçi  olarak çalıştıkları belirtti.
Burak Gelir açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi:
"Malatya için kayısı, Rize  için çay, Antalya için sera, Gaziantep için fıstık, Giresun için fındık ne kadar önemli ise, Adıyaman içinde sulu tarım, badem üretimin  daha ileri seviye getirilmesi  ve tütünün eski seviyelere getirilmesidir. Nasıl kayısıda, fındıkta, çayda kota sorunu yoksa, üreticiyi  daha çok güçlendirecek destekler var ise Adıyaman içinde aynısı yapılmalıdır. Eskiden yapılan hataların tekrarlanmaması gerekiyor. Adıyaman’ın tekrar eski günlere  dönmesi öyle hayal edilmeyecek kadar zor değildir. Badem'de Adıyaman söz sahibi  olmaya doğru  şahlanışa  geçerken, ithal bademlerde  vergi indirimi ile badem üreticilerin adeta  eli kolu bağlanmıştır. Bu gibi  hatalar sadece  bölge  halkını değil tüm  ülke  ekonomisinin baltalanmıştır.
Evet badem de Türkiye'de  ilk sıralardayız lakin üreticilerin bademleri hala  ambarlarda beklemektedir. Bu  gibi  hatalar üreticiyi umutsuzluğa  sevk etmiştir. Devlet  bor madeni  kadar önemli  olan bademi gözden çıkarmamalı ve üreticileri  sonuna kadar  desteklemelidir.
Verimli toprakların canlanması  sulu  tarıma bağlı her  bölgede  oluşturulacak küçük gölet ve  ileri seviyede  sulu  tarım için çok sayıda  baraj ile  toprakların kuru  olmaktan çıkarak yeşil bir  havzaya  kavuşacaklarının altını çizen Burak Gelir, aslında bölge  halkının tekrar  şahlanışa  geçmesinin bir  kaç yıllık ivediyle  yapılacak ataklar ile mümkün olacağını, bunun anahtarının ise  kendi hazırladığı proje ve iktidara  gelecek partisinin desteği ile  olacağını, bunun için de  halkın desteklerine ihtiyaç"
 

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Kaynak : PHA