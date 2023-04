Milletvekili A. Adayı Gelir, çok zengin topraklara sahip Adıyaman’ın yıllarca yapılan ihmaller ile hayati öneme sahip tarımda istenilen seviyeye hiçbir zaman kavuşmadığını, yeni gelen her tarım bakanın her zaman sil baştan politikaları ile üreticinin tarımı bırakmak zorunda bırakıldığını söyledi.

Gelir, Adıyaman’ın tarım bölgesi olduğunu, tütüne kota getirilmeden önce üreticilerin maddi olarak çok iyi durumda olduklarını, fakat tütüne getirilen kota, akabinde iyi araştırılmadan, saha çalışması yapılmadan getirilen alternatif ürünler ile kısa süreli iyileşmeden sonra bölgedeki üreticilerin tekrar entübe duruma düştüklerinin altını çizerek, kendi çalışması ve bu konuda bilgi ve tecrübeye sahip söz hakkı olanlar ile yaptıkları sayısız tarıma dayalı projeler ile tarım alanında üreticilerin tekrar hayata döndürülmesinin imkansız olmadığını kaydetti.

Gelir, Adıyaman’ın en verimli topraklarını barajlar altında bırakmak zorunda bırakıldıklarını, hala uzun yıllardan beri dilendirilen barajların hayata geçirilmediğini, kuru tarıma mahkum edilen çiftçilerin mazot, gübre ve ilaç girdilerin çok yüksek olmasından dolayı getirinin giderleri karşılayamadığını, çok sayıda çiftçinin topraklarını işleyemediklerini ve alternatif geçici işler yaptıklarını, hatta küçümsenmeyecek bir çiftçi kesimin çiftçiliği bırakarak tekstil atölyelerinde işçi olarak çalıştıkları belirtti.

Burak Gelir açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi:

"Malatya için kayısı, Rize için çay, Antalya için sera, Gaziantep için fıstık, Giresun için fındık ne kadar önemli ise, Adıyaman içinde sulu tarım, badem üretimin daha ileri seviye getirilmesi ve tütünün eski seviyelere getirilmesidir. Nasıl kayısıda, fındıkta, çayda kota sorunu yoksa, üreticiyi daha çok güçlendirecek destekler var ise Adıyaman içinde aynısı yapılmalıdır. Eskiden yapılan hataların tekrarlanmaması gerekiyor. Adıyaman’ın tekrar eski günlere dönmesi öyle hayal edilmeyecek kadar zor değildir. Badem'de Adıyaman söz sahibi olmaya doğru şahlanışa geçerken, ithal bademlerde vergi indirimi ile badem üreticilerin adeta eli kolu bağlanmıştır. Bu gibi hatalar sadece bölge halkını değil tüm ülke ekonomisinin baltalanmıştır.

Evet badem de Türkiye'de ilk sıralardayız lakin üreticilerin bademleri hala ambarlarda beklemektedir. Bu gibi hatalar üreticiyi umutsuzluğa sevk etmiştir. Devlet bor madeni kadar önemli olan bademi gözden çıkarmamalı ve üreticileri sonuna kadar desteklemelidir.

Verimli toprakların canlanması sulu tarıma bağlı her bölgede oluşturulacak küçük gölet ve ileri seviyede sulu tarım için çok sayıda baraj ile toprakların kuru olmaktan çıkarak yeşil bir havzaya kavuşacaklarının altını çizen Burak Gelir, aslında bölge halkının tekrar şahlanışa geçmesinin bir kaç yıllık ivediyle yapılacak ataklar ile mümkün olacağını, bunun anahtarının ise kendi hazırladığı proje ve iktidara gelecek partisinin desteği ile olacağını, bunun için de halkın desteklerine ihtiyaç"



Kaynak : PHA