Merhum Bülent Ecevit’e ait özel eşyalar, Adana’da Büyükşehir’in açtığı müzede sergilenmeye başlandı.ADANA (İGFA) - Ecevit çiftinin manevi evlatları Engin Nuhut’ta bulunan Bülent Ecevit’e ait özel eşyalar, Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından alındı ve oluşturulan müzede sergilenmeye başlandı. Müzede sergilenen eşyalar arasında merhum Bülent Ecevit’in son sigarasından, şapkasına, Yaser Arafat’ın hediye ettiği Kur’an-ı Kerim’den, cezaevindeyken kendi yaptığı tespihe kadar geniş yelpazede eşyalar mevcut.

Adana Büyükşehir Belediyesi’nce oluşturulan Bülent Ecevit Müzesi ve Meyan Botanik Kafe’nin açılışı yapıldı. Kayalıbağ Mahallesi’nde tarihi bir yapının restorasyonunun ardından oluşturulan müze ve kafenin açılışına Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, CHP Adana Milletvekilleri Orhan Sümer ve Müzeyyen Şevkin, Bülent Ecevit Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Emrehan Halıcı, bürokratlar, siyasiler, konuklar ve halk katıldı.

GERÇEK MİLLİYETÇİLİĞİN TİMSALİ

Gurur verici ve önemli bir günü yaşadıklarını ifade eden Başkan Zeydan Karalar şunları söyledi: “Biz Demokratik Sol öğretiyle yetiştik. 3. Genel Başkanımız Bülent Ecevit, çalışma bakanı olduğu dönemde emekçilere önemli haklar ve kazanımlar sağladı. Başbakan olduğunda topraklarımızda haşhaş ekimini engellemek isteyen ABD’ye yönelik olarak, ‘Topraklarımıza ne ekeceğimize ABD değil, biz karar veririz’ dedi. İşte milliyetçilik budur. EOKA Kıbrıs’ta kardeşlerimize zulüm ederken Kıbrıs Barış Harekatı’nı düzenliyor ve ‘İnsanlarımız katlediliyor. Biz savaşa gitmiyoruz, barış götürmeye gidiyoruz” diyor. Daha önce vazgeçirdikleri gibi Türkiye’yi harekattan bir kez daha vazgeçirmeye çalışan uluslararası sermaye ve karşıt güçleri dinlemiyor. İşte milliyetçilik budur.”

TARİHİ ZENGİNLİKLERİMİZİ GELECEK NESİLLERE TAŞIMALIYIZ

Bülent Ecevit Müzesi’nin tarihi bakımdan önemli bir destinasyonda bulunduğunu hatırlatan Başkan Zeydan Karalar; Antik Çağ, Roma, sonrasındaki kavimler, Osmanlı dönemi gibi önemli medeniyetlere ev sahipliği yapan bölgedeki kazılara destek sağladıklarını anlatarak, “Burası bir Göbeklitepe olmaya aday noktadır. Tarihi zenginliklerimizi gelecek nesillere taşımamız gerektiğinin bilincindeyiz” dedi.

DÜNYADA YENİ TURİZM TRENDİ TEMATİK MÜZELER

Adana Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler daire Başkanlığı Kültür Varlıkları ve Turizm Şube Müdürü İlhan Taş, Bülent Ecevit Müzesi’nin açılışını Kıbrıs Barış Harekatı’nın yıldönümü olan 20 Temmuz’da yapmalarının heyecanlarını artırdığını belirterek, dünyadaki turizm trendlerinde artık tematik müzelere çok önem verildiğini ifade etti. Taş, Bülent Ecevit Müzesi’nin Meyan Botanik Kafe ile birlikte yaşayan bir varlığa dönüştüğünü söyleyerek, bölgenin insanı Dioscorides’in şifali bitkiler araştırması bulunduğunu, meyan bitkisinin de yazdığı kitapta yer aldığını açıkladı. Taş ayrıca, Adana’da meyan kökünden yapılan Aşlama içeceğinin ününe değindi, müzede Dioscorides’in hikayesinin de bulunduğunu anlattı.

ÖNEMLİ TURİZM DESTİNASYONU TEPEBAĞ

Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay ise Tepebağ’ın, Adana’nın önemli turizm destinasyon merkezlerinde biri olacağını kaydederek, Bülent Ecevit Müzesi’ni açan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’a ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Milletvekilleri Müzeyyen Şevkin ve Orhan Sümer de önemli bir günde Bülent Ecevit’e gösterilen vefanın önemine vurgu yaptılar.

GEÇMİŞE AYNA, BEDENE ŞİFA

Bülent Ecevit Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Emrehan Halıcı, Bülent Ecevit’in insanı, doğayı, sanatı ön plana alan siyaset anlayışının özellikle son yıllarda çok daha önemli hale geldiğini belirterek, Kıbrıs Harekatı’nın silahlı ama haklı bir mücadele olduğunu vurguladı. Adana Büyükşehir Belediyesi’nin müzenin ve kafenin açılışında kullandığı; “Geçmişe ayna, bedene şifa” sloganının çok güzel olduğunu dile getiren Halıcı, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’a teşekkür etti.

MEYAN BOTANİK KAFE

Müzenin giriş bölümünde bulunan avlu ise ‘’ Meyan Botanik Kafe’’ olarak dizayn edilmiştir. Bu kafede başta ‘’Meyan’’ bitkisinden üretilen ‘’aşlama’’ içeceğinin yanında yine meyan bitkisinden üretilmiş çeşit ürünler bulundurulacaktır. Meyan Kökü olarak bilinen bitki Çukurova Bölgemizde doğal olarak yetişmekte olup, köklerinden yapılan sıcak/soğuk çayının antioksidan, antibakteriyel , antikanser ve antiviral etkileri olduğu eski çağlardan bu yana dile getirilmektedir. M.S 1. yüzyılda yaşadığı bilinen Anavarzalı Dioscorides Pedanius , eczacılıkta 600 yıl boyunca kullanılan De Materia Medica adlı eserinde Meyan Bitkisini tanıtarak hangi alanlarda kullanılacağını belirtmiştir.

Müzenin kafe bölümünde bu bitkiden üretilen çeşitli ürünler ile bölgemiz doğasında yetişen şifalı bitki çaylarını bulmak mümkün olacaktır.