6 Şubat depreminde hayatını kaybeden avukatların "diplomaları çalınıyor", diğer yanda bir rektörün oğlu "sınavsız diploma" alıyor.

Bu nasıl bir çürüme? Bu nasıl bir adaletsizlik?

Artık neye güveneceğiz, kime inanacağız?

Etraf “rektörlerden”, “profesörlerden” geçilmiyor ama ortada vicdan yok!

Alın teriyle sınavlara girip emek veren binlerce gencin hakkı, bu sistem içinde her gün gasp ediliyor.

Bugün bu ülkenin en çok ihtiyaç duyduğu şey: Ahlak, liyakat ve gerçek adalet.

İçişleri Bakanı Sn. Ali Yerlikaya’nın açıklamasına göre;

• 7 Ocak 2025’te 23 ilde,

• 23 Mayıs 2025’te 16 ilde düzenlenen iki ayrı operasyonda:

– 197 şüpheli yakalanmış,

– 37 kişi tutuklanmış,

– 57 sahte diploma,

– 108 sahte sürücü belgesi,

– 4 sahte lise mezuniyeti tespit edilmiş.

Peki bu kadar mı?

Sahte diplomalar, torpilli atamalar, sınavsız geçişler, liyakatsiz kadrolar… Buzdağının görünen yüzü mü yalnızca?

Vah ki ne vah!

Bir toplum önce ahlakla, sonra adaletle çöker.

Ve biz, bu çöküşün içinde sadece izlemekle yetiniyoruz…