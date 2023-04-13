Değerli okurlar, sizin de bildiğiniz gibi CHP Adıyaman Milletvekili Aday Adayı oldum, ama liste dışı bırakıldım.

Benim davam halk için. Bu kadar çalıştım, emeğim vardı demeyeceğim. Çünkü halk kimin toplum için ne kadar mücadele ettiğini çok iyi biliyor. Ara ara dillendirdiğim bir sözüm vardır, “Siyaset de olsa ahde vefayı bilmeyi gerektirir". diye!...

Ben sadece şunu çok iyi biliyorum. Üyelerimizle birlikte bir önseçime gidilseydi inanın sonuç çok farklı olurdu. Yine de her şeyde bir hayır vardır diyelim.

Bizimle yol yürüyen, destek sunan tüm dostlarımıza ve arkadaşlarıma teşekkür ederim.

Siyasi kimliğimle değil basın kimliğimle şu vurguyu yapmak isterim, ülke siyasetinde dün farklı bir konjonktür vardı. Bugün halkın çıkarını ve menfaatini gözettiğini savunan, şartların bu yönde değiştiği konjonktürel bir ittifak yani Millet ittifakı var.

Ülkemize demokrasi gelsin diye sağcının daha çok sol listelerde yer aldığı, yine ülkemize demokrasi gelsin diye hepimizin sineye çektiği haksızlıklar, bugün o gün değil dediğimiz bir dönemi yaşıyoruz. Peki ideolojiler nerde kaldı sorunuzu duyar gibiyim. Tabi ki millet ittifakının başarılı olmasını , ülkemizin bir an önce güçlendirilmiş Parlamenter sisteme geçişini destekliyorum.

Ankara günlerinden sonra yine Adıyaman ilimize döndük. Memleketim #Acıyaman

Acılarla dolu Adıyaman şehrimizde hep birlikte yaraları sarmaya devam edeceğiz.

Biliyorum bazı yaralaların kapanması zordur, hele de bu yaralar kangrene dönüşmüşse!...

Kızılay'da kan stoku tükendiği için başta kalp ameliyatları olmak üzere ameliyatların % 30'u ertelenmiş. Sorumluluğu üzerine alan olur mu, yada bu yönetici ya da yöneticiler istifa eder mi? Söz konusu koltuksa gerisi teferruattır!...

Bizi sadece deprem vurmadı; sel vurdu, yoksulluk vurdu, işsizlik vurdu, siyasi deprem!... Halkın istediği sorunların çözülmesi, kutuplaştırma ve ayrıştırma politikalarının olmaması.

Acılar, yokluk, yoksulluk her birinin başka bir ile gitmek zorunda kaldığı ilimin insanın yaralarını sarmak, şehrin yeniden Kalkınması için yapılması gerekenler;

1- Acil olarak yasal bir düzenleme yapılmalı

2- Şehrin jeolojik ve jeofizik haritalarının şehir plancıları jeoloji mühendisi ve inşaat mühendisleriyle masaya yatırılması gerekiyor

3- Nüfus oranına bağlı olarak sosyal açıdan değerlendirilmesi

4- Kurumlar arası koordinasyon kurulması

5- Küçük esnaf için hibe programları düzenlenmeli

6- Orta ve Büyük ölçekli işletmeler için faizsiz kredi imkanı sunulmalı

7- Kamuda ve özel sektörde nitelikli personeller ve bunların eğitimi sağlanmalı

8 Personelleri tatmin edici ek ödemeler yapılmalıdır Şehrin ayakta durması için göç olayını ortadan kaldırmak adına yasal düzenlemelerle bunlar yapılmalıdır.

9- istihdama yönelik işçi alımlarının yapılması Kadınlarımızın da istihdamının önü açılmalıdır

10 - Deprem bakanlığının kurulması

11- Yerel yönetimlerde teknik ve nitelikli personeller yetiştirilmelidir.

12 - Şehrin Ana kademesi bulvarlar geniş tutulmalı, raylı sisteme geçiş sağlanmalıdır .

13 -Tarımsal üretime önem verilmelidir. Bunun için teşvikler artırılmalı Tütünün önündeki engeller kaldırılmalıdır.

14- Eğitim öğretim kurum binalarının acilen yapılması geleceğimiz olan çocuklarımız için önemlidir. Acilen eğitim ve öğretim hızlandırılmalıdır.

15- Depremzedelerin bu travmayı hızlıca atlatabilmesi için Aile ve Sosyal politikalar bakanlığının gerekirse Her aile için psikolojik programları hayata geçirmesi gerekiyor.

16- Yerel yönetimlerin özellikle Temizlik ve hijyen konusunda , Şehrin Temizliği konusunda, Alt yapı sorunlarının hızla çözüme kavuşması elzemdir.

Kısaca Adıyaman ve yerel yönetimde Acil Eylem planları hayata geçirilmesi gerekiyor.

13.04. 2023

Fatma Ulubey