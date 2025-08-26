Adıyamanlı Psikolog İsmail Güler öncülüğünde yürütülen “Bir Kırılmanın Ardından: Adıyaman'dan İzler ve Tanıklıklar: Röportaj ve Belgesel Video Çekimi” belgeseli başlıyor. Belgesel, 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen deprem sonrası Adıyaman’da oluşan toplumsal, psikolojik ve bireysel dayanışma örüntülerini ortaya koymak, hem depremzedelerin hem de diğer toplum kesimlerinin birbirini anlamasına katkı sağlamak, travma yaşayan insanların yalnız olmadığını, yaşadıklarının duyulduğunu ve anlaşıldığını hissettirmek amacıyla izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri’nde görev aldığı sürece bireysel travmalarla ilgilendiğini ve Azerbaycan’da da savaştan sonra travmanın toplum üzerindeki etkisini takip ettiğini belirten Güler, “Depremin 2’inci gününden bu yana Adıyaman’dayım. Deprem olduktan sonra Adıyaman’a geldim. Deprem sürecinde, bazen bir psikolog olarak bazen de sivil toplum çalışanı olarak görev yaptım. Burada da travmanın toplum üzerindeki etkisiyle ilgilendim” dedi.

Belgesel, dünyaya tanıtılacak

Hazırladığı belgeselin çekimlerinin henüz tamamlanmadığını belirten Güler, “Yaklaşık 6-9 ay aralığında çekimleri tamamlamayı planlıyorum. Bu belgeselin tamamı bittikten sonra Uluslararası Film Festivalleri’ne göndermek istiyorum ve bu sayede Adıyaman’ı da bütün dünyaya yaymak istiyorum” ifadelerini kullandı.

Belgesel, farklı bölümlerle yayınlanacak

Belgeselin bölüm bölüm yayınlanacağını aktaran Güler, “ Esnaf, din adamları, doktor ve mahalledeki vatandaşlarla çekim yapacağım ve bunların her biri farklı bölümler olarak yayınlanacak” dedi.

Offroad Kulübü üyeleriyle çalıştığını aktaran Güler, “Offroad grubu depremin başından bu yana sahada gördüğüm ve Adıyaman’ın gidilmez denilen yerlerine giden insanlar olduklarını biliyorum. Ve deprem için bir ışık açacaksak Offroad grubunun bu ışığın bir parçası olduğunu biliyorum” dedi.

Güler, Türkiye’de ve dünyada yaşanan olaylardan sonra insanların yaşamlarına devam ettiğini, ancak deprem bölgesi Adıyaman ve depremin yaşandığı diğer 10 ilde yaşamın kaldığı yerden devam etmediğini vurguladı. Bastırılan travmanın kendisini tekrar göstereceğini açıklayan Güler, belgeselin insanların içindeki ışığı göstermek amacıyla çekildiğini söyledi.

Kaynak : PHA