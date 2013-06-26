Mustafa ÖNDOĞAN/BESNİ (Adıyaman),(DHA)- ADIYAMANın Besni İlçesinde, kontrolden çıkarak devrilen otomobilin sürücüsü ile eşi yaralandı.

Kaza, gece geç saatlerde Besni-Üçgöz karayolunun 15inci kilometresinde meydana geldi. Besni istikametine giden 50 yaşındaki Ali Arslan yönetimindeki 02 AE 024 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Ali Arslan ile yanında bulunan eşi Medine Arslan yaralandı. Yaralı çift, kazayı görenlerin ihbarıyla gelen sağlık ekipleri tarafından Besni Devlet Hastanesine götürüldü. Acil serviste ilk müdahalesi yapılan Arslan çifti, hayati tehlikeleri bulunduğu gerekçesiyle Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.



