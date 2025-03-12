Besni İlçesine bağlı 1932 nüfuslu Köseceli beldesinde Müslüm Ceyhan isimli vatandaş köpeğinin kuduz belirtilerini gösterdiğini ilçe kaymakamlığına bildirdi. Köseceli beldesine giden Tarım ve Orman İl Müdürlüğüne bağlı veterinerler, köpekten alınan numunelerin pozitif çıkması sonucu kuduz olduğunu tespit etti.

Belde girişine "Kuduz risk bölgesi" tabelası asıldı. Belde 6 ay kuduz karantinasına alındı.

Karantinaya alınan Köseceli beldesinde de açıklama yapan belediye çalışanı Zahittin Orhan yaptığı açıklamada, "Beldedemizde bir vatandaşın köpeğinin saldırgan hareketler sergilemesi üzerine yetkililerin yaptığı incelemede kuduz tespit edildi. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin beldedeki tüm hayvanlarda kuduz aşısı yapıldı.

Kuduz çıkan köpeğin sahibinin köpeği Gaziantep’in Araban ilçesinden sahiplenmesi üzerine Araban’daki İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine bilgi verildi. Yetkililer Köseceli Beldesi ve Araban ilçesinde aşılama çalışması başlattı. Köpekte kuduz belietileri tespit edilmesi üzerine beldemiz 6 ay kuduz karantinasına alındı." dedi.

Kaynak : PHA