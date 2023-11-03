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Başkan Emre, Besni’nin geleceği için hayati önem taşıyan Cırıtmeydan mahallesindeki Kentsel Dönüşüm Projesinin ihalesinin yapıldığını ve çalışmalara kısa süre içinde başlanacağını duyurdu.

Yıllar önce pilot bölge seçilen Cırıtmeydan Mahallesindeki Milli Eğitim Binasının ve eski kapalı Belediye Düğün salonunu olduğu adalarda yapılması planlanan kentsel dönüşüm ile ilgili hak sahipleriyle yapılan görüşmelerin ardından anlaşmanın sağlanmasıyla birlikte Emlak Konut GYO tarafından uygulanacak olan kentsel dönüşümde çalışmalara başlandığı bildirildi.

Depremde büyük yara alan Besni’nin yeniden yapılaşmasına örnek olacak olan proje kısa süre içinde tamamlanarak hak sahiplerine teslim edileceğini söyleyen Başkan Emre, Çarşı merkezindeki diğer mahallelere de örnek olacak olan projenin 172 konut, 57 dükkan ve 9 ofisten oluşacağını söyledi.

Kentsel dönüşüm ile ilgili açılama yapan Belediye Başkanı E. Mehmet Emre; “Besni’miz için hayati önem taşıyan kentsel dönüşüm ile ilgili hemşerilerimize müjdesini vermek istiyorum. Bir süredir üzerinde yoğun bir gayretle çalıştığımız ve daha önce pilot bölge olarak seçilen Cırıtmeydan mahallesindeki hemşerilerimizle yaptığımız görüşmeler akabinde anlaşma sağlanmış olup, Emlak Konut tarafından uygulanacak kentsel dönüşümde çalışmalar inşallah önümüzdeki kısa süre içinde nihai olarak başlıyor. Bu bölgede uygulanacak kentsel dönüşüm konut+ticaret+ofis şeklinde olacak ve toplamda 17 bin 933 metrekarelik bir alanda inşaat çalışmaları yapılacak. Yine burada 2+1 konut olarak 32, 3+1 konut olarak 140 toplamda ise 172 konut ile 57 dükkan, 9’da ofis şeklinde kentsel dönüşümün startını vermiş olacağız. İlçemiz adına büyük önem taşıyan bu projenin hemşerilerimize hayırlı olmasını diliyorum. Besni’miz için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.



Kaynak : PHA