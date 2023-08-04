Alınan bilgiye göre yangın, öğle saatlerinde Yukarı Sarhan Mahallesi 3. Etap TOKİ konutlarında meydana geldi. Mustafa Mozbayır’a ait pide fırınının odun bölümündeki odunlar alev aldı. Alevler kısa sürede tüm odunları ve pide fırınını sardı. Alevleri gören çevredekilerin ihbarı ile olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldü. Yaralananın olmadığı yangında pide fırını, odunlar ve fırının yan tarafında bulunan caminin bir bölümü kullanılamaz hale geldi. Ekipler yangının çıkış nedenini araştırıyor.

Kaynak : PHA