Alınan bilgiye göre kaza, İlçeye bağlı Taşlıyazı köyü yakınlarında meydana geldi.

Besni yönüne giden Recep Salan'ın, kullandığı 02 ABD 337 plakalı motosikletin hakimiyetini kaybederek şarampole devrildi.

Çevredekiler durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Salan, ambulansla Besni Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Acil serviste tedaviye alınan Recep Salan doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Salan'ın cansız bedeni Jandarma incelemelerinin ardından morguna konuldu. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.



Kaynak : PHA