Adıyaman’ın Besni ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksaklık yaşanmaması için Besni Belediye ekipleri akşam saatlerinden itibaren kar temizleme çalışmalarına devam etti.

Aralıksız süren yollardaki kar temizleme çalışmaları yerinde inceleyerek çalışmalara katılan Besni Belediye Başkanı Eyyüp Mehmet Emre, kar temizleme çalışmaların aralıksız olarak sürdürüleceğini söyledi.

"Besni Belediyesi olarak ekiplerimizle beraber sahadayız"

Kar temizleme çalışmaları hakkında değerlendirmede bulunan Besni Belediye Başkanı Eyyüp Mehmet Emre,"Biz kullarına Rahmet ederek, Bereket yağdıran Allah’a Hamd olsun. İlçemizdeki çalışmalarımızı şükürle, azimle ve gayretle gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Ana yollarımız açık, ara sokaklarımızda çalışmalara devam ediyoruz diyen Emre, açıklamasında; “ tüm hemşerilerime hayırlı akşamlar diliyorum. Şu an 15 Temmuz Mahallemizde üniversitemizin hemen karşısındayız. İlçemizde yoğun kar yağışı başladı. İnşallah cenabı Allah bu bolluk bereketi karla beraber bizlere nasip eder. Besni Belediyesi olarak ekiplerimizle beraber sahadayız. Şimdi Besni Devlet Hastanesiyle bütün mahallelerimizde irtibat sağlanmakta, gerek kar küreme gerekse tuzlama araçlarımızla sahadayız. Cenabı Allah’ın izniyle de hiçbir aksaklığa mahal vermeksizin çalışmalarımıza devam etmekteyiz. Tüm hemşerilerimize yağan karın keyfini çıkarmalarını temenni ediyorum" şeklinde konuştu.