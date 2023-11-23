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Aydın Emniyet Müdürlüğü’nden Besni Emniyet Müdürlüğüne atanan Alparslan Arıcılar, ilçeye gelerek görevine başladı.

Amaçlarının omuz omuza vererek ilçeye en iyi hizmeti vermek olduğunu belirten Arıcılar, "Amacımız vatandaşlarımızla omuz omuza en güzel hizmeti verebilmek. Halkımızın huzur ve güvenliği için 7/24 esasına göre ilçe emniyet müdürlüğü olarak başta ben olmak üzere bütün personellerimizle hizmete hazırız. Halkımızın da desteğiyle zaten huzurlu bir ilçe olan Besni’mizi daha da huzurlu hale getirmek. Bu amaç doğrultusunda inşallah bundan sonra elimizden gelen bütün gayreti göstereceğiz. ‘Vatanını seven görevini en iyi yapandır’ anlayışıyla çalışacağız" dedi.



Kaynak : PHA