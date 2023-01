Konuyla ilgili açıklamada bulunan İHH Yetkililer; “Bilindiği üzere Suriye’deki savaş, vahim bir insani krize sebep oldu. 500 binden fazla insan hayatını kaybetti. 5 milyondan fazla insan başka ülkelere sığındı. Halen 13.5 milyon kişi insani yardıma ihtiyaç duyuyor.

İHH Besni Teşkilatı olarak bir dizi yardım dağıtımı için Suriye'nin İdlib kentindeki çadır kamplara gittik. Gördüğümüz manzara içler acısıydı. İnsanların evsiz, giyecek elbiselerinin, ayakkabılarının olmadığını gördük. Neyrab bölgesinde güvenlik sıkıntısının da olduğunu gördük. İdlib merkezinde kiralar 2 bin ₺ civarıyken, Neyrab'ta 50-60₺ . Bunun sebebi şehrin 500 m. ilerisinde rejim güçlerinin olması ve can güvencelerinin olmaması. Onların halini anlamak için onların çektiği sıkıntıları çekmemize gerek yok. Biraz empati kurarsak, sanıyorum mesele daha iyi anlaşılacaktır. Hepsinden önemlisi orada yaşayan insanların yiyecek ekmeklerinin olmadığını gördük.

İHH, hayırseverlerin yardımlarıyla ihtiyaç sahiplerinin gıda, barınma, sağlık gibi ihtiyaçlarını karşılamaktadır. Gıda yardımlarının en önemlisi un. Hayırseverlerin bağışladığı unlar, Reyhanlı, Kilis ve Suriye içerisindeki mobil fırınlarda sıcacık ekmeklere dönüşüyor. Her gün on binlerce ekmek on binlerce ailenin sofrasına ulaşıyor. "dedi.