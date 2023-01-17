Yaklaşan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimleri dikkate alınarak, Adıyaman’ın mevcut milletvekillerinin tanınırlığı, popülaritesi ve oy desteğine yönelik Adıyaman halkının değerlendirmelerinin ölçüldüğü anketten çarpıcı sonuçlar çıktı.

"Herkesin Vekili Olmaya Devam Edeceğim"

Ankete ilişkin değerlendirmelerde bulunan CHP’li Tutdere, “Seçildiğim tarih olan 24 Haziran 2018’den bu yana şahsi polemiklerden uzak, Adıyaman’ımızın sorunlarının çözümüne odaklı, hemşehrilerimizin talepleri doğrultusunda çalışmalar yapıyoruz. Bize oy versin vermesin “herkesin vekili olacağız” düşüncesiyle çıktığımız bu yolda hemşehrilerimiz için çalıştık, çalışmaya ve herkesin vekili olmaya da devam edeceğiz. Sahada karşılaştığımız güler yüzün, destek söylemlerinin anket sonuçlarına da yansımış olması çok şaşırtıcı değil. Çünkü bizler parti örgütlerimiz ve belediye başkanlarımızla ziyaret ettiğimiz her yerde hemşehrilerimizin güler yüzüyle karşılaşıyor en büyük anketi bizzat hemşehrilerimizle birlikte yapıyoruz. Kamuoyunda algı oluşturmaya çalışan bazı kesimlerce törpülenerek servis edilen anket sonuçlarını şeffaf bir şekilde tüm hemşehrilerimizin takdirine bırakıyor, ankete katılan, hür iradesiyle -lehte veya aleyhte gözetmeden- fikrini beyan eden tüm hemşehrilerime teşekkür ediyorum. Adıyaman’ımız için, hemşehrilerimiz için var gücümüzle çalışmaya, hemşehrilerimizin kalbini kazanmaya devam edeceğiz” şeklinde açıklamalarda bulundu.

Metropoll Sosyal ve Stratejik Araştırmalar Merkezi tarafından yapılan ‘Adıyaman Araştırması Aralık 2022’ sonuçlarını özetlediğimizde çıkan sonuç şu şekilde;

İki Dönem Sonra İlk Kez Milletvekili Çıkaran CHP’nin vekili Tutdere’nin Tekrar Seçilmesini İsteyenlerin Oranı Yüzde 60’a Dayandı

Adıyaman Milletvekillerini tanıyanlara ayrıca bu isimlerin tekrar seçilmesini isteyip istemedikleri sorusuna verilen cevaplar Adıyaman tablosunun tersine döndüğünü gösteriyor. Sonuçlara göre Ak Parti milletvekili Ahmet Aydın’ı tanıyanların yüzde 58.7’si tekrar seçilmesin derken yüzde 38,8’i kendisini tekrar milletvekili olarak görmek istediğini söyledi. İbrahim Halil Fırat’ı tanıyanların yüzde 55,2’si “tekrar seçilmesin” derken, yüzde 36’sı “tekrar seçilsin” dedi. Yakup Taşı tanıyanların yüzde 34’ü, M. Fatih Toprak’ı tanıyanların yüzde 27’si kendilerini tekrar vekil olarak görmek istediklerini söyledi. En çarpıcı sonuç ise iki dönem sonra ilk kez milletvekili çıkaran CHP’de. CHP Milletvekili Abdurrahman Tutdere’nin tanıyanları arasında oy desteği yüzde 60’a dayanmış durumda. Anketin milletvekilleri oy desteği başlığı altında Abdurrahman Tutdere “tekrar milletvekili seçilsin” diyenlerin oranı yüzde 59,2 şeklinde yer almaktadır.

16 Yıldan Bu Yana Vekil Olan Aydın İle İlk Dönemindeki Tutdere Tanınırlıkta Başa Baş

Metropoll Araştırma tarafından Adıyaman’ın Merkez ilçesinde 33 mahallede 2 bin 535 kişi ile yapılan araştırma çalışmasından çıkan çarpıcı sonuçlara göre 2007 yılında ilk defa milletvekili olarak seçilen ve o tarihten bu yana aralıksız milletvekili olan Ahmet Aydın yüzde 76 ile Adıyaman’ın en çok tanınan milletvekili. Ancak asıl çarpıcı olan ise 2018 yılında milletvekili olarak seçilen ve ilk dönemi olan Abdurrahman Tutdere’nin “milletvekili tanınırlığında” yüzde 75 oy oranı ile en çok tanınan milletvekili başlığı altında yer alması. Aydın ve Tutdere’nin açık ara önde olduğu kategori de üç dönemdir milletvekili olan İbrahim Halil Fırat’ın %61, ilk dönemi olan Yakup Taş’ın %55 ve yine ilk dönemi olan Muhammed Fatih Toprak’ın %46 tanınırlık seviyesine sahip olduğu görüldü.

Adıyamanlılar hangi vekili ne kadar beğeniyor?

Adıyaman Milletvekillerini tanıyanlara bu isimlere dair değerlendirmelerinin sorulduğu “Milletvekilleri Beğeni” başlığındaki sonuçlarda Adıyaman’da bu seçim bambaşka bir tablo olacağını söylüyor. Milletvekili Aydın’ı tanıyanların sadece yüzde 34’ünün beğendiğini ifade ettiği ankette Tutdere’nin tanıyanları arasında beğeni seviyesinin yüzde 65’e ulaştığı görülmektedir. İbrahim Halil Fırat’ı ve Yakup Taş’ı tanıyanların yüzde 37’si, Fatih Toprak’ı tanıyanların yüzde 31’i kendilerini beğendiğini söylemiştir.

Adıyaman’ı en iyi temsil eden milletvekili kim?

Metropol Araştırma’nın Adıyamanlılara yönelttiği “Sizce Adıyaman’ı en iyi temsil eden milletvekili hangisidir?” sorusuna verilen cevaplarda anketin diğer sorularından sonra şaşırtıcı olmadı. Adıyamanlılara göre Adıyaman’ı en iyi temsil eden Milletvekili Abdurrahman Tutdere. En iyi temsilde yüzde 35,9’luk oranla ilk sırada olan Tutdere’yi yüzde 20’1 ile Ahmet Aydın takip ederken, İbrahim Halil Fırat ve Yakup Taş yüzde 4,6’da, Muhammed Fatih Toprak ise yüzde 1,4’te kaldı.

Hangi milletvekilini halka daha yakın buluyorsunuz?

Araştırmacılar tarafından Adıyamanlılara yöneltilen “Hangi Milletvekilini Halka Daha Yakın Buluyorsunuz?” sorusuna verilen cevaplara göre Adıyamanlıların kendine en yakın hissettiği vekil yüzde 36,9 oranla Abdurrahman Tutdere olurken Tutdere’yi yüzde 16,9 ile Ahmet Aydın takip etti. Halkın kendisine yakın hissettiği vekiller araştırmasında İbrahim Halil Fırat yüzde 6,5, Yakup Taş yüzde 6,2, Muhammed Fatih Toprak ise yüzde 1,2’de kaldı.

Adıyamanlılar “En çalışkan Milletvekili Tutdere” dedi

Metropol’ün yaptığı araştırmaya göre Adıyamanlıların en çalışkan bulduğu vekil yüzde 34,4 oranla Tutdere oldu. Ahmet Aydın’ın Tutdere’nin yaklaşık 18 puan gerisinde yüzde 18,6’lık oran ile ikinci sırada olduğu ankette Ak Partili diğer vekillerin yüzde 5’i dahi geçemediği görüldü. İbrahim Halil Fırat’ın yüzde 4,5, Yakup Taş’ın 3,8, Muhammed Fatih Toprak’ın ise yüzde 1’de kaldığı çarpıcı bir sonuç çıktı.