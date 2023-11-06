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Konuya ilişkin açıklama yapan, AK Parti Adıyaman Milletvekili Hüseyin Özhan, “Arkadaşlarımızla beraber sürdürdüğümüz çalışmalar ve takiplerimiz neticesinde Besni Adalet Sarayı’nda da yapım işi ihalesinde son noktaya gelinmiştir. Besni, Ali Erdemoğlu Mah. 1109 ada 1 parselde 6.246 m2 olarak yapılacak olan Besni Adalet Sarayı, son derece modern ve kullanıma elverişli, Besni ilçemize yakışır ve ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde dizayn edilmiştir.” dedi.

Besni Adalet Sarayı’nın yapım işi ihalesi en geç 7 Aralık 2023 tarihine kadar yapılacak. İlgili firma ile imzalanacak sözleşme sonrası, Besni Adalet Sarayı’nın yer teslimi ile birlikte inşaatına hemen başlanacağı bildirildi.

Milletvekili Özhan açıklamasında, “Şimdiden, yapılacak olan bu eserin tüm hemşerilerime ve Besni’ye hayırlı uğurlu olmasını dilerim. Her alanda olduğu gibi, Besni Adalet Sarayı’nın ilçemize kazandırılması noktasında da bizleri hiçbir zaman yalnız bırakmayan başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Adalet Bakanımız Sn. Yılmaz Tunç, milletvekili arkadaşlarımız, teşkilatımız ve emeği geçen herkese şükranlarımı sunarım.” ifadelerini kullandı.

Kaynak : PHA