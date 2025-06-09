Belediye ekipleri sıcak havaya karşı sahada, vatandaşlar memnun: “Gece gündüz mesaiyle hijyen seferberliği”

Temizlik İşleri Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen çalışmalarda belediye ekipleri, özellikle ana arterlerde ve mahalle aralarında yoğun temizlik faaliyeti yürüttü. Vatandaşlardan gelen talepler de dikkate alınarak yapılan çalışmalar, hem gündüz hem gece olmak üzere iki vardiya halinde sürdürüldü.

Vatandaşlardan belediyeye teşekkür

Adıyamanlılar, bayram öncesi ve bayram süresince yürütülen temizlik faaliyetlerinden memnuniyet duyduklarını dile getirdi. Mahalle sakinleri, “Belediyemiz sağ olsun, bayram öncesi sokaklarımız pırıl pırıl yapıldı. Bu sıcaklarda gece gündüz çalışan tüm personele teşekkür ediyoruz” diyerek yapılan çalışmaları takdir etti.

Adıyaman Belediyesi sahada olmaya devam edecek

Belediye yetkilileri, özellikle yaz aylarında artan toz ve çevresel kirlilik nedeniyle sulama ve yıkama çalışmalarının süreceğini ifade ederek, vatandaşların taleplerini dikkate almaya devam edeceklerini belirtti.

Kaynak : PHA