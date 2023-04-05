Adıyaman Belediyesi depremin etkisini en aza indirmek için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Belediye ekiplerinin çalışmalarını yakından takip eden Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç ise birim müdürleri ve sorumlularla bir araya gelerek, son durum hakkında bilgiler almaya devam ediyor.

Son olarak Saha Amirliğinin çalışmaları hakkında bilgi almak için birim sorumluları ve görevli personellerle bir araya gelen Başkan Kılınç, sahada da incelemelerde bulundu. Başkan Kılınç incelemeler sonunda yaptığı değerlendirmede, “Hızlı bir şekilde koordine olarak görevine devam eden personellerimiz şehri yeniden ayağa kaldırmak için tüm gücüyle çalışıyor. Hepsinin emeklerine sağlık” dedi.

Vatandaşlar ise depremin ilk anından itibaren özverili bir şekilde çalışan Adıyaman Belediyesi ekiplerine teşekkür etti.



Kaynak : PHA