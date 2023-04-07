Milletvekili aday listelerinin YSK'ya teslim edilmesine iki gün kala Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhur İttifakı ortağı BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ile görüştü.

BBP'nin Genel Başkanı Mustafa Destici, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı görüşme sonrasında yaptığı açıklamada, "Şu andaki son durum hepimiz ayrı listelelerle seçime gidiyoruz" dedi. Destici, DSP'nin de Cumhur İttifakı'nı destekleyen bir süreçte yer almasının kıymetli olduğunu belirten Destici,bu desteğin 'sol' seçmene de bir mesaj olarak düşündüğünü söyledi.

Destici, listelerle ilgili Yeniden Refat Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'la da görüşeceklerini belirterek, "Sürecin başından bu yana söylediğimiz aynıydı, hepimiz ayrı listelerle seçmenimizin karşısına çıkmak istiyoruz" dedi.

Milletvekili aday listeleri 9 Nisan Pazar günü Saat 17.00'ye kadar Yüksek Seçim Kurulu'na teslim edilecek.

https://twitter.com/Mustafa_Destici/status/1644351717134282754