Etkisini sürdüren soğuk hava ve kar yağışı nedeniyle Samsun, Trabzon, Bartın ve Ordu'da yarın eğitime ara verildi.ANKARA (İGFA) - Yetkililer tarafından yapılan açıklamalarda öğrencilerin ve vatandaşların güvenliği göz önünde bulundurularak bazı il ve ilçelerde okulların 25 Şubat 2025 Salı günü tatil edildiği duyuruldu.

Samsun Valisi Orhan Tavlı, yaptığı açıklamada, il genelinde etkisini sürdüren yoğun kar yağışı, don riski ve buzlanma nedeniyle eğitime 1 gün daha ara verildiğini duyurdu.

https://twitter.com/orhantavli_/status/1894010125687324864

Bartın Valiliğinden yapılan açıklamada, meteorolojik verilere göre, il genelinde bu gece ve yarın kuvvetli buzlanma tehlikesi oluşacağının beklendiği, ulaşımda meydana gelebilecek aksaklıklar ve yaşanabilecek diğer olumsuzlukların değerlendirildiği belirtilerek eğitime 1 gün daha ara verildiği paylaşıldı.

https://twitter.com/tcbartinvalilik/status/1894013420380299299

Ordu Valiliğinden yapılan açıklamada, meteorolojik veriler kapsamında yoğun kar yağışı, don ve buzlanmanın devam etmesinin beklendiğinden il genelindeki tüm resmi, özel örgün ve yaygın eğitim kurumlarında eğitim ve öğretime yarın için ara verildiği bildirildi.

https://twitter.com/TCOrduValiligi/status/1894018115274420279

Trabzon Valiliğinden yapılan açıklamada, meteorolojik verilere göre don ve buzlanma tehlikesi nedeniyle 25 Şubat'ta il genelindeki tüm eğitim kurumlarında eğitim ve öğretime 1 gün ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, kamu kurumlarında görev yapan engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

https://twitter.com/TrabzonValilik/status/1894037193410109775