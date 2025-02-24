20 Yıllık Yetki MOI Ortak Girişim Grubu’na Geçti

MOI OGG, 1. bölge için 830 milyon dolar, 2. bölge için 890 milyon dolar olmak üzere toplamda 1.7 milyar doları aşan teklif ile ihaleyi kazandı. Böylece, 2027-2047 yılları arasında Türkiye'deki tüm araç muayene hizmetleri MOI OGG tarafından yürütülecek.

İhaleye Katılan Dev Şirketler

Rekabetin oldukça yüksek olduğu ihalede, birçok güçlü grup yer aldı. Bunlardan bazıları şunlardı:

Doğuş Tem Ortak Girişim Grubu (Doğuş Holding AŞ – Tem Kocaeli Araç Muayene İstasyonları İşletim ve Ticaret AŞ)

AGTT Ortak Girişim Grubu (Aktur Araç Muayene İstasyonları İşletmeciliği AŞ – GGK Yapı Gayrimenkul Enerji Turizm İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. – TÜV SÜD Aktiengesellschaft – Test Taşıt Muayene İstasyonları Yapım ve İşletim AŞ)

MOI Ortak Girişim Grubu (Met-Gün İnşaat Taahhüt ve Ticaret AŞ – Itversia Gestion S.L. – Opus Group AB – VTV Norte SA)

Özelleştirme ihalesi, en yüksek teklifi veren MOI OGG'nin kazanmasıyla sonuçlandı.

Yeni Süreç Nasıl İşleyecek?

Özelleştirme İdaresi Başkan Yardımcısı ve İhale Komisyon Başkanı Murat İbrahim Çelebi, ihale sonrası yaptığı açıklamada sürecin nasıl ilerleyeceğini şu sözlerle aktardı:

“İhale komisyonumuz tarafından onay sürecine geçilecektir. İhale sonuçları, öncelikle Rekabet Kurulu'na iletilecek. Olumlu görüş alınmasını takiben Özelleştirme Yüksek Kurulu’na sunulacak. Resmi Gazete'de kararın yayınlanmasının ardından Danıştay’ın görüşü alınacak ve yatırımcılar yükümlülüklerini yerine getirdikten sonra sözleşme imzalanacaktır.”

Bunun anlamı, yeni muayene sürecinin tüm hukuki ve idari süreçlerden geçtikten sonra devreye gireceği.

TÜVTÜRK Dönemi 2027’de Sona Eriyor

Türkiye'de 2007 yılından bu yana araç muayene hizmetlerini yürüten TÜVTÜRK’ün sözleşmesi 14 Ağustos 2027'de sona erecek.

TÜVTÜRK, 2004 yılında düzenlenen ihale ile 613.5 milyon dolar bedelle 20 yıllık işletme hakkını kazanmıştı. Ancak sürecin kamu yararına aykırı olduğu iddiasıyla açılan davalar nedeniyle devir 2007'ye sarkmıştı. Şirket, yıllardır Türkiye'de araç muayene hizmetlerini yürütüyor ancak bu görev 2027’den itibaren MOI OGG'ye devredilecek.

Araç Muayene Sürecinde Değişiklik Olacak mı?

Şu an için mevcut araç muayene sistemiyle ilgili bir değişiklik açıklanmadı. Ancak yeni şirketin devralmasıyla birlikte şu alanlarda bazı değişiklikler olabilir:

Muayene ücret tarifelerinde güncelleme: Yeni şirketin fiyat politikası ve hizmet bedelleri değişebilir.

Muayene hizmet noktalarında yenilikler: MOI OGG'nin yeni yatırımlar yapması bekleniyor.

Dijitalleşme ve hizmet kolaylığı: Randevu sistemleri ve hizmet süreçlerinde yeni teknolojiler devreye alınabilir.

Türkiye’de Araç Muayene Sektörü Büyük Bir Ekonomik Alan

Türkiye’de yaklaşık 28 milyon motorlu taşıt bulunuyor ve her yıl milyonlarca araç muayeneye giriyor. Araç muayene hizmetleri, trafik güvenliği açısından büyük bir öneme sahip. Özellikle ağır vasıta araçlar, ticari taksiler ve toplu taşıma araçları için düzenli muayene kritik bir zorunluluk.

Bu nedenle, yeni işletmecinin hizmet kalitesi, hız ve güvenilirlik açısından beklentileri karşılaması gerekiyor.

TÜVTÜRK’ün Yerine MOI OGG Geliyor

Araç muayene istasyonlarının özelleştirme ihalesini kazanan MOI Ortak Girişim Grubu, 2027 yılından itibaren 20 yıl boyunca Türkiye'deki tüm araç muayene hizmetlerinden sorumlu olacak.

Bu büyük değişim, önümüzdeki yıllarda araç sahipleri için muayene sisteminde bazı yeni uygulamaların gündeme gelmesine yol açabilir. Özellikle fiyatlandırma, hizmet kalitesi ve randevu sistemlerinde nasıl bir yol izleneceği merakla bekleniyor.

Şu an için TÜVTÜRK hizmet vermeye devam ederken, yeni dönemin ayrıntıları önümüzdeki süreçte netleşecek.

Kaynak : PHA