Acıyı bal, barışı yol eyledi...

Hep söylerim üç günlük dünya diye, ne kırmaya ne de üzmeye değmez diye. Siyasi düşüncelerimiz farklı olabilir ama mesele insan olabilmek. Sanatıyla, siyasetiyle, esprili konuşmalarıyla topluma mesaj veren, barış elçisi ne yazık ki aramızdan ayrıldı. Hemşehrimiz Sn.Sırrı Süreyya Önder,

Türkiye'nin yakın siyasi ve kültürel tarihinde derin izler bırakan bir isimdir. Kötülüğün,haksızlığın, hukuksuzluğun yaygınlaştığı bir coğrafyada yaşamak zordur. İnsanı yorar, kalbi yorar, vicdanı yorar, kalp dayanmaz, yürek yaralanır, insan düşer ölür... Bazı vedalar zordur, Sırrı abi’de bu zor olan vedalardan biridir.

O, başkaları gibi siyaseti zengin olmak için yapmadı. İnsanlar barış ve huzur içinde yaşasın diye siyaset yaptı. Üstelik zindanları göze alarak... Bu topraklara barış gelsin diye ne kadar çırpındın durdun, daha 18 yaşındayken aylarca işkence gördün, yıllarca hapis yattın yinede barış sevdandan, insanlık sevdandan vazgeçmedin,

Bir insanın sevgisi ne kadar ağır ise acısı da o kadar ağır olur. "O iyi insanlar o güzel atlara binip çekip gittiler."

"Bazı insanlar var öldürmek için yaşıyorlar...

Bazı insanlar var ki yaşatmak için ölüyorlar.."

"Zengin olmak gönül biriktirmektir, yıkmakla sadece fakirleşirsiniz.

Dünyadaki her yurttaşla, her yoksulla, her mazlumla bir aidiet ilişkisi kurabilecek kadar kendimi yonttum.

Bu ülke insanı kendi mutluluğu için bugüne kadar aslında hiçbir şey yapmamış. Yani, bu ülke ne kadar daha güzel ülke olabilir? Demiştin Sırrı Abi…

Ne dense, ne yazılsa yetmez. Yerin asla dolmayacak, Sırrı Abi. İyi ki vardın. Her daim var olacaksın. Hani bir şeyler anlatırken yüzünde hep bir tebessüm vardı ya işte biz seni o tebessümünle hatırlayacağız.

İsmin isyanda, direnişte, umutta, barışta yaşayacak. Yattığın yer o cesur ve güzel yüreğini incitmesin.

Kavganın içinde bile yüzümüzü hep güldürdün. Seni direncinle hatırlayacağız. Kardeşliğin yıkılmaz köprüsü, barışın güleç elçisi Sırrı Abi… Işıklar içinde uyu. Uğruna ömrünü verdiğin barış, sana borcumuz olsun.