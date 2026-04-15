Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, kentte yeniden yapılanma sürecini güçlendirmek amacıyla başlattığı 'Mahalle Buluşmaları' programının ilkini Yeşilyurt Mahallesi'nde gerçekleştirdi. Yeşilyurt Taziye Evi'nde düzenlenen toplantıya mahalle sakinleri yoğun ilgi gösterdi.

Başkan Tutdere, deprem sonrası süreçte mahalle bazlı hizmet modelini sürdürdüklerini belirterek, altyapıdan sosyal donatılara kadar birçok başlıkta kalıcı yatırımlar üretmeye devam ettiklerini söyledi. Belediye tarafından mahallelerde park, taziye evi, kreş, muhtarlık binası, kütüphane ve afet lojistik alanları gibi hizmetlerin hayata geçirildiği vurgulandı.

'Önceliğimiz Altyapı vKalıcı Dönüşüm'

Toplantıda konuşan Başkan Tutdere, belediyecilikte en temel alanın altyapı olduğunu belirterek, geçici çözümler yerine uzun vadeli şehircilik anlayışıyla hareket ettiklerini ifade ederek, 'Hep doğrusu neyse onu yapacağız' dedik ve en zor işten başladık. Belediyecilikte en zor iş altyapıdır. Biz de zordan başladık. Şimdi adım adım şehrimizin tamamını yenileyerek Adıyaman'ı hak ettiği yere taşıyacağız. Çünkü bir kentte altyapı yoksa, üstte yapılan işlerin kalıcı bir değeri olmaz. Bu nedenle şu anda altyapımızı güçlendiriyor, vana odalarıyla, skala sistemleriyle yeni bir şehir inşa ediyoruz' dedi.

'Yeşilyurt Mahallesi'nde Yatırımlar Sürüyor'

Yeşilyurt Mahallesi'nde son dönemde tamamlanan projelere de değinen Başkan Tutdere, 'Yeşilyurt'ta hem muhtarımızın gayreti hem de sizlerin desteğiyle belki de geçmişte hiç olmadığı kadar güçlü adımlar atıyoruz. Yakın zamanda kreşimizin açılışını hep birlikte gerçekleştirdik. Muhtarlık binamızı hizmete açtık. Tamamladığımız parkı da bayrama kadar halkımızın hizmetine sunacağız' ifadelerine yer verdi.

Tutdere'den 'Katılımcı Belediyecilik' Vurgusu

Mahalle buluşmalarının temel amacının vatandaşla doğrudan temas kurmak olduğunu belirten Başkan Tutdere, halkın görüşlerinin belediye çalışmalarına yön verdiğini söyledi.

Toplantıda özellikle imar, altyapı, planlama ve günlük yaşamı ilgilendiren talepler öne çıktı. İlgili birim müdürleri de notlar alarak çözüm sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Vatandaşlardan teşekkür

Program sonunda mahalle sakinleri, Yeşilyurt'ta son dönemde gerçekleştirilen hizmetler ve sorunlara gösterilen ilgiden dolayı Başkan Tutdere'ye teşekkür etti. Vatandaşlar, mahalle toplantılarının düzenli sürmesinin sorunların daha hızlı çözümüne katkı sunduğunu ifade etti.

Kaynak : PERRE