“Bu Müjdemiz Yeni Yıl Hediyemiz Olsun”

Fen İşleri ve Su İşleri Müdürlüğü ekiplerini Petrol Mahallesi’ndeki çalışmalarında ziyaret eden Başkan Tutdere, konut sakinlerine su ulaştırmanın mutluluğunu paylaştı. Çalışmaların tamamlandığını belirten Başkan Tutdere, şu açıklamayı yaptı:

"2024 yılının son saatlerinde Su İşleri ekibimiz sahada aralıksız bir şekilde çalışmaya devam ediyor. Bugün burada yapılan bu çalışma sayesinde TOKİ’de oturan 377 ailemizin içme suyu ihtiyacını karşılamış olacağız. Bu müjdemiz, bu ailelerimize yeni yıl hediyesi olsun. Biraz sonra arkadaşlarımız suyu verecek ve 377 ailemiz artık kana kana, doluya doluya sularını içebilecek. Adıyaman için gece gündüz demeden çalışan tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Rahat olsunlar, inşallah 2025 yılında Adıyaman için daha güzel günlerde bir arada olacağız."

Belediye Ekiplerine Teşekkür ve Moral

Başkan Tutdere, sahada görev yapan personele moral vermek amacıyla kendi elleriyle ikramlarda bulundu. Yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Başkan, test işlemlerinin başarılı bir şekilde tamamlanmasının ardından suyun konutlara ulaştırıldığını duyurdu.

Yeni Yıl Dileğiyle Sahadan Ayrıldı

Başkan Tutdere, ziyaretini, Adıyaman halkının yeni yılını kutlayarak sonlandırdı. Şunları ekledi:

"Yeni yılın Adıyaman halkına sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini temenni ediyorum. Adıyaman’ın sorunlarını çözmek ve daha yaşanabilir bir şehir oluşturmak için gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz."

Kaynak : PHA