"Yasal Haklarımızı Kullanıyoruz"

Başkan Mehmet Eryılmaz, çiftçilere yapılan bilgilendirme ve uyarılara rağmen sulama bedellerini ödemeyenler için yasal sürecin başlatıldığını söyledi. Eryılmaz, şunları kaydetti:

"Adıyaman Sulama Birliği olarak faaliyetlerimizi sürdürebilmek ve hizmetlerimizi aksamadan yerine getirebilmek için, su kullanım bedellerinin tahsili bir zorunluluktur. 6172 ve 7139 sayılı kanunlara göre sulama bedellerinin zamanında ödenmesi gerekmektedir. Bu kanunlar, sulama tesislerinin işletilmesi, bakım-onarım masrafları ve yönetim giderlerinin karşılanması için birliğimize yetki vermektedir. Vadesinde ödenmeyen borçların tahsili ise genel hükümlere göre yapılacaktır."

Yeraltı Suyu Kullanımına Yeni Düzenleme

Başkan Eryılmaz, yeraltı sularında yaşanan azalma nedeniyle 2024 yılı sulama sezonunda özel yeraltı suyu kuyularının kullanılmayacağını belirtti. Bu düzenlemeyle sulama suyunun tamamen birlik tarafından sağlanacağını ifade eden Eryılmaz, çiftçilerin bu süreçte mağdur edilmemesi için gerekli düzenlemelerin yapıldığını vurguladı. Ayrıca, sulama bedellerinin ilan edileceği noktalara dikkat çeken Eryılmaz, şu bilgileri paylaştı:

"2024 yılı sulama sezonunda birlik alanında bulunan özel YAS kuyuları çiftçiler tarafından kullanılmayacaktır. Sulama suyu birlik tarafından temin edilecek ve çiftçilerimizin mağdur olmaması için bilgiler camiler, okullar ve meydanlara asılacak; ayrıca anonslarla duyurulacaktır."

"Borçların Tahsili Kolaylaştırılacak"

Sulama bedellerini ödemekte zorlanan çiftçilere yönelik kolaylık sağlanacağını belirten Başkan Eryılmaz, çiftçilerin destekleme ödemelerinden yapılan kesintilere dair de açıklamalarda bulundu:

"Devlet tarafından yapılacak tarımsal destekleme ödemesi almaya hak kazanan ve borcu bulunan çiftçilerin ödemeleri, bu desteklerden kesilerek mahsup edilecektir. Ancak, birlik olarak borç tahsilatını kolaylaştırmak ve ödeme zorluğu yaşayan çiftçilerimize yardımcı olmak adına her türlü esnekliği sağlamaya hazırız."

"Gerçek Dışı Beyanlara İtibar Etmeyin"

Son dönemde kamuoyunda yayılan yanlış bilgilere de değinen Başkan Eryılmaz, üreticilere çağrıda bulunarak şu ifadeleri kullandı:

"Suya değer, toprağa bereket için çiftçilerimizin gerçek dışı beyanlara itibar etmemeleri önemle rica olunur. Adıyaman Sulama Birliği olarak her zaman üreticilerimizin yanındayız ve onların refahı için çalışmaya devam edeceğiz."

Adıyaman Sulama Birliği Başkanı Mehmet Eryılmaz, açıklamasını, birliğin sürdürülebilirliği ve çiftçilerin desteklenmesi için iş birliğinin önemine vurgu yaparak sonlandırdı.

Kaynak : PHA