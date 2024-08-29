Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, TBB Encümen Toplantısı’nın Adıyaman’da ilk kez düzenlenmiş olmasının kent tarihi açısından büyük bir önem taşıdığını vurguladı. Tutdere, toplantının ardından yaptığı değerlendirmede, Adıyaman’a sağlanan destekler ve gerçekleştirilen etkinlikler hakkında detaylı bilgi verdi.

"Adıyaman Tarihinde Bir İlk"

Başkan Tutdere, Türkiye Belediyeler Birliği'nin Adıyaman’da ilk defa encümen toplantısı düzenlediğini belirterek, “Adıyaman'ın tarihinde ilk kez Türkiye Belediyeler Birliği'nin encümen toplantısı burada gerçekleştirildi. Deprem gündemli bu toplantıda, Adıyaman başta olmak üzere depremden etkilenen illere ciddi anlamda araç ve gereç desteği sağlandı” dedi.

Toplantının, depremden etkilenen şehirler için bir dönüm noktası olduğunu belirten Tutdere, “Şehrimize 17 adet sıfır araç verildi; bunlar arasında kepçe, kamyon, temizlik aracı ve çöp toplama aracı gibi çeşitli araçlar yer alıyor. Yaklaşık 100 milyon TL değerindeki bu araçlar, belki de Adıyaman Belediyesi tarihinde bir ilk olarak bu kadar geniş kapsamlı bir şekilde alınmış oldu” ifadelerini kullandı.

Odak Toplantılar ve STK Buluşmaları

Toplantı çerçevesinde gerçekleştirilen STK, oda temsilcileri ve muhtarların katıldığı odak toplantılarının da oldukça verimli geçtiğini belirten Tutdere, "Tarımdan sanayiye, istihdama kadar birçok başlık masaya yatırıldı, değerlendirildi. Katılımcılar kıymetli fikirlerini ve tespitlerini Sayın İmamoğlu ile paylaştılar, o da bu önerileri not aldı" dedi.

Bu odak toplantılarının, Adıyaman'ın çeşitli sektörlerdeki potansiyelinin değerlendirilmesi ve gelecekte atılacak adımların planlanması açısından önemli olduğunu belirten Başkan, “STK'larımızla çok verimli toplantılar gerçekleştirdik. Her kesimden muhtarlarımız, sektör temsilcileri ve başkanlarımız toplantıya katıldı ve değerli fikirlerini, düşüncelerini paylaştılar” şeklinde konuştu.

Konteyner Kent Ziyaretleri ve Vatandaşla Buluşma

Toplantı kapsamında gerçekleştirilen konteyner kent ziyaretlerine de değinen Başkan Tutdere, TBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve encümen üyeleri ile birlikte depremden etkilenen vatandaşlarla bir araya geldiklerini ifade etti. “Konteyner kentlerde yaşayan vatandaşlarımızı ziyaret ettik. Başkanımızı büyük bir sevgiyle karşıladılar ve bağırlarına bastılar. Ziyaretimiz sırasında vatandaşlarımızın dertlerini dinledik, onlarla dayanışmanın en güzel örneklerini sergiledik” dedi.

İmamoğlu’nun bu ziyaretlerden oldukça duygulandığını belirten Tutdere, “Başkanımız, hemşehrilerimizin bu sıcak karşılaması ve misafirperverliği karşısında duygulu anlar yaşadı” ifadelerini kullandı.

Adıyaman'a Olan Teveccüh Memnuniyet Verici

Toplantının organizasyonunda emeği geçenlere ve katılım sağlayanlara teşekkür eden Tutdere, Adıyaman halkının yoğun ilgisinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. “Gösterdikleri yoğun ilgi, yaptığımız esnaf ziyaretlerinde, temel atma törenlerinde ve diğer etkinliklerde otellerin önlerini dolduran kalabalıklar, halkımızın Sayın Başkanımız Ekrem İmamoğlu'na ve gelen diğer misafirlere gösterdiği teveccüh bizleri oldukça memnun etti” diye konuştu.

"Adıyaman'ın Geleceği İçin Çalışmaya Devam Edeceğiz"

Adıyaman'da benzer organizasyonlarla şehrin tanıtımına ve sorunların çözümüne yönelik iş birliğini güçlendirmeyi hedeflediklerini belirten Tutdere, “Bir kez daha gördük ki Adıyaman, genciyle, çocuğuyla, kadınıyla güzel bir bütündür, birliğini ve beraberliğini koruyan bir şehirdir. Tüm hemşehrilerimiz rahat olsun; biz yaralarımızı sarmak, şehrimizi yeniden ayağa kaldırmak için gece gündüz demeden çalışacağız” dedi.

Başkan Tutdere, Adıyaman’ın yeniden ayağa kalkması için tüm belediye imkanlarıyla ve dış desteklerle çalışmaya devam edeceklerini ifade ederek, “Çocuklarımız, kadınlarımız ve bu kentte yaşayan tüm güzel insanlar için büyük bir azimle çalışmaya devam edeceğiz” sözleriyle açıklamalarını tamamladı.

Kaynak : PHA