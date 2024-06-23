Belediye İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, Diyarbakır ve Mardin arasında çıkan yangının hemen ardından destek olabilmek amacıyla Diyarbakır’a doğru yola çıktı. Ekipler, 1 itfaiye aracı ve 4 personelle yangın söndürme çalışmalarına destek oldu.

Yangından etkilenen küçükbaş hayvanlar tedavi edildi

Öte yandan Veteriner Müdürlüğünden de yine 4 personel ve Patibulans’ın da bulunduğu 2 araç, çok sayıda hayvanın etkilendiği bilinen bölgeye gitti. Diyarbakır’ın Çınar ilçesi Köksalan köyüne giden ekipler, burada yangından etkilenen küçükbaş hayvanları tedavi ettikten sonra Mazıdağı’na doğru hareket etti.

"Bir daha böyle acılar yaşanmasın"

Konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabı X’den açıklamada bulunan Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere ise yangından etkilenenlere geçmiş olsun dileklerinde bulundu ve “İtfaiye ve Veteriner Müdürlüğü ekiplerimiz, yangından etkilenen sessiz dostlarımıza yardım etmek için Diyarbakır ve Mardin’e intikal etti. Her iki şehrimize de tekrar geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, bir daha böyle acılar yaşanmamasını temenni ediyorum.” dedi.



Kaynak : PHA