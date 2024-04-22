17 Kasım 2023’te imzalanan ve Adıyaman ve Hatay Belediyeleri’ni desteklemek için başlatılan projenin görüşmesi, Başkan Tutdere’nin makamında gerçekleştirildi.

Kabulleri için Başkan Tutdere’ye teşekkür eden Proje Sorumlusu Candost Aydın, projenin teknik detayları ve süreci hakkında bilgilendirmede bulundu.

Ziyaretleri için Aydın ve Çobanyılmaz’a teşekkür eden Başkan Tutdere de “Adıyaman’ımız yüzde 68 oranındaki yıkımla, 6 Şubat depremlerinden en fazla etkilenen kentlerin başında yer alıyor. Bu süreçte Belediye olarak önceliğimiz kenti yıkıntı görüntüsünden kurtarmak, dirençli ve güvenli bir kent haline getirmek. Bu nedenle Adıyaman’ımızı bir an önce ayağa kaldıracak bu tür projeleri çok önemsiyoruz. Destekleriniz için de teşekkür ediyoruz.” dedi.

Ziyaret, fotoğraf çekimin ardından sona erdi.

'Dirençli kentler ve toplum projesi’ nedir?

Alman Kalkınma Hizmetleri Kurumu (DED) gGmbH ve Alman Uluslararası İleri Eğitim ve Kalkınma Kurumunun (InWEnt) birleşmesi ile kurulan 1 Ocak 2011 tarihinden itibaren, 120 ülkede proje çalışmaları yürüten GİZ tarafından gerçekleştirilen 'Dirençli Kentler ve Toplum Projesi’, 6 Şubat depremlerinde en fazla yıkıma uğrayan Adıyaman ve Hatay’da yeniden inşa ve sürdürülebilirliği devam ettirmeyi hedeflemektedir.

Adıyaman Belediyesi ile 17 Kasım 2023’te imzalanan proje, afete dayanıklı bir iyileştirmeyi, yeniden inşa ve sürdürülebilirlik için teknik çözümler sağlamayı, kentsel hizmet altyapısının yeniden inşası için belediyelerin teknik kapasitelerini güçlendirmeyi, kapsayıcı ve sürdürülebilir kalkınma için toplumsal katılım ilkelerini teşvik etmeyi ve gelecekteki olası zorluklara karşı daha dayanıklı şehirler ve topluluklar oluşturmaya katkıda bulunmayı hedeflemektedir.

Kaynak : PHA